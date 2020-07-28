【國安立法】外交部：香港將暫停與加國、英國及澳洲司法互助協議

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部發言人汪文斌於今日例行記者會上表示，關於新西
蘭中止與香港引渡條約，中方保留對新西蘭決定作出進一步反應的權利。外交部稱，香港將暫停
與加拿大、英國及澳洲的司法互助協議。
港區國安法於７月１日正式在港頒布實施後，加拿大於７月３日率先暫停與香港引渡協議，
澳洲、英國緊隨其後，分別於７月９日及７月２０日宣布暫停。新西蘭則最新於今日宣布暫停與
香港之間的引渡協議。（ｗｌ）
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