【中印衝突】汪文斌：中印一線邊防部隊已在大多數地點脫離接觸

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部發言人汪文斌今日表示，近期中印雙方通過軍事和
外交渠道進行了密切的溝通，已經舉行了４輪的軍長級會談和三次邊境事務磋商和協調工作的機
制會議。兩國一線的邊防部隊已經在大多數地點實現了脫離接觸，現今局勢繼續朝著緩和降溫的
方向發展。目前中印雙方正積極籌備第５輪的軍長級會談，研究解決現今的剩餘問題。（ｗｌ）
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