【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：中國經濟率先復甦，外資持續流入大勢不變

《經濟通通訊社２８日專訊》截至今日，北向資金連續四日錄得淨流出，金融服務商明晟
ＭＳＣＩ亞太區指數解決方案研究部主管魏震今日接受內媒採訪時表示，截至２０２０年６月底
，北向資金持有Ａ股市值超過１﹒７萬億元（人民幣．下同）。相比於這一數值，上周流出的
２５０億元非常正常。魏震說，中國控制疫情得力，經濟在全球率先進入復蘇，加上持續推進對
外開放，長期來看，外資持續流入Ａ股大勢不會變。（ｗｌ）
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