【ＦＯＣＵＳ】金價直撲２０００關，８０年代教訓堪記取

【ＦＯＣＵＳ】美元未崩，黃金新高為敬。周一（２７日），美匯指數觸及逾兩年新低，現

貨金價時隔近９年再破頂，高見每盎司１９４５美元，８月期金則一度升破１９７０美元，距離

２０００大關僅一步之遙。

除了肺疫大流行、中美冷戰升級、Ｖ型復甦渺茫，花旗國停不下來的印鈔機當屬黃金此波陡

峭升勢的助推者；據紐約聯儲最新公告，未來兩周將再以日均９０億美元速度購買美債及

ＭＢＳ。現時的問題是，黃金的高點，是瑞銀預測的２０００美元、美銀預測的３０００美元？

還是更誇張？



＊印鈔如「皇帝的新衣」，美元跌勢難止＊



自本欄去年６月提及「當全部潮水退去，黃金的避險價值或真正顯現」，金價由１４００美

元樓下節節攀升，上月更顯著加速，現貨金昨突破２０１１年９月創下的１９２１﹒１８美元紀

錄，高見１９４５美元。

金價飆升的同時，月初現死亡交叉的美匯指數，跌穿９３﹒８支持位，觸及９３﹒４９的逾

兩年新低。不過，早已被看穿「無法印刷黃金」的聯儲，似乎仍不願脫下「皇帝的新衣」，據其

最新公告的ＰＯＭＯ（永久公開市場操作）日程，未來兩周（今至８月１２日）將購買

４０２億美元國債（ＴＳＹ）及５１０億美元按揭抵押債券（ＭＢＳ）。

儘管３月啟動「無限ＱＥ」至今，聯儲於公開市場已買入２﹒９萬億美元國債及ＭＢＳ；換

言之，即是憑空印了天量銀紙；但德銀就指，除非祭出負利率，否則聯儲負債表恐在未來８年達

到２０萬億美元規模，才能實現寬鬆政策目標。



＊沃爾克鐵腕加息抗通脹，黃金一衰廿年＊



美元光環殞落，世界面臨的未來不確定性勢有增無減，儘管「股神」畢菲特有言在先－－「

一盎司黃金，永遠只是一盎司黃金（ｏｗｎ ｏｎｅ ｏｕｎｃｅ ｏｆ ｇｏｌｄ

ｆｏｒ ａｎ ｅｔｅｒｎｉｔｙ，ｓｔｉｌｌ ｏｗｎ ｏｎｅ ｏｕｎｃｅ ａｔ

ｉｔｓ ｅｎｄ）」，但就無礙瑞銀、美銀等紛紛押注金價上看２０００、３０００美元。有分

析師並測算，按黃金１９８０年１月觸及的紀錄高點折合通脹調整計，高位上看２９１９美元。

金價在可見的將來易升難跌，但上世紀８０年代的例子不可不知－－短短兩年間翻了４倍的

金價，於１９８０年１月２１日高見每盎司８５０美元，惟一日之後即暴瀉至７００美元以下，

因時任花旗國總統卡特欽點的聯儲主席沃爾克（Ｐａｕｌａ Ｖｏｌｃｋｅｒ）以鐵腕加息對抗

惡性通脹；此後近３０年，再也無返過家鄉。

從聯儲到歐洲央行印錢買債難停，但當美元跌勢最終觸發市場從ＱＥ美夢中驚醒，加上惡性

通脹來臨，聯儲會否從現時的買買買模式轉為賣賣賣，以倒逼利率上升？

擁有逾２００年歷史的瑞士最大資產管理機構之一的Ｌｏｍｂａｒｄ Ｏｄｉｅｒ，首席經

濟學家Ｓａｍｙ Ｃｈａａｒ就透露該行已賣出一半黃金頭寸，因預期實質負利率不可持續，並

為金價加添脆弱性。

在歡呼擁抱黃金的下一個新高之際，切勿抱金酣睡，畢竟「一盎司只是一盎司」。

