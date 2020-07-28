《ＥＴＦ透視－陳承冲》中外車企合作，電動車主題ＥＴＦ前景亮麗

《ＥＴＦ透視》近幾個月來，海外知名汽車製造商紛紛加快與中資車企及電池生產商的合作

，冀望在這個全球最大汽車市場的迅速崛起中分得一杯羹。

日本汽車製造商本田７月１０日宣佈與中國電池供應商寧德時代簽訂戰略合作協議，本田認

購寧德時代１％股份，而寧德時代將向本田以優惠條件供應指定種類的電池產品。配備寧德時代

電池的本田電動車有望在 ２０２２ 年發售，首批將面向中國市場推出。



＊外企看重中資研發能力及市場佔有率＊



此前，德國大眾汽車豪擲１１億歐元入主中國電池生產商國軒高科，看重的就是公司的研發

能力、市場佔有率和產能儲備。而電動車巨頭特斯拉更是已經在上海設立了超級工廠，並表示努

力實現其零部件和電池的生產１００％本地化。

海外車企紛紛進駐中國，毫無疑問是看好中國電動車市場的巨大潛力和電動車產業鏈企業的

技術實力。中國２０１９年新能源乘用車銷量達到１０６萬台，約佔中國乘用車銷量的５％。中

國工信部此前發布《新能源汽車產業發展規畫（２０２１－２０３５年）》，提出２０２５年新

能源汽車新車銷量佔比達２５％，智慧網聯汽車新車銷量佔比達３０％。

中國電動車電池生產商在研發方面持續發力，電池技術更新換代，實現了續航歷程更長、安

全性更高以及更環保的目標。寧德時代上個月宣布推出新型長壽命電池，可實現１６年超長壽命

或２００萬公里行駛里程。蜂巢能源也在近期宣布推出兩款無鈷電池。



＊利好電動車主題式ＥＴＦ＊



隨著電池成本的不斷下降，相信會有更多消費者放棄內燃引擎汽車而轉向電動車。按照目前

電池成本的下降速度，多數專家預計行業領先的純電動車將在２０２２－２３年達到內燃引擎汽

車前期成本相若，而主流電動車將在２０２４年達到內燃引擎汽車的成本相若。

隨著越來越多中外資車企進入中國市場以及電池生產企業在研發方面的持續投入，中國電動

車市場潛力巨大，利好投資於電動車市場的主題式交易所買賣基金（ＥＴＦ）。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

