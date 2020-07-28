《ＥＴＦ導航－陸頴詩》復甦之路漫長，全球經濟今年料跌３％

《ＥＴＦ導航》「不確定性之新時代」，此為領航在今年初新冠肺炎疫情未爆發前，發布的

２０２０年展望報告主題，現在回看，當時就像預言家。我們原本預期的不確定性，僅指政策不

確定性、貿易戰，及英國脫勾等因素，絲毫不能想像新冠肺炎疫情席捲全球，至今健康及經濟引

發的雙重危機仍然未解除，導致全球經濟陷入現代經濟史上最急速、最深的衰退。

領航最新發布２０２０年中期經濟及市場展望報告指出，在各地的強制封鎖措施及社交距離

限制下，預計全球經濟在今年上半年由高位最多急跌約９％，是有史以來最深的衰退。儘管這次

經濟衰退可能是歷來最短時間，領航亦需強調，經濟回復至疫情前的水平的復甦之路將會相當漫

長。

當中新興市場的復甦情況不一，我們認為北亞及東南亞已過了最差的階段，拉美地區的經濟

則繼續受到嚴重打擊。中歐、中東和非洲情況好壞參半，經濟最為受創的是俄羅斯及土耳其。



＊經濟呈「先Ｖ後Ｕ」型態復甦＊



值得提出的是，經濟有可能出現因疫情爆發而造成的永久創傷。根據記錄顯示，重大金融危

機以及嚴重經濟衰退均可導致生產潛力下降至低於過往水平，甚至出現更低的趨勢增長率。許多

發展中國家的生產力增長仍未回復至２００８年金融海嘯前的水平就是其中一個例子。因此我們

的基本預測，假設在２０２１年前不會出現可廣泛使用的疫苗，全球經濟要等到明年或以後，才

能回到新常態。

我們是次展望預測的風險因素主要來自於疫情發展，而且下行風險正在進一步加大。我們的

基準情景是新冠疫情沒有出現嚴重惡化跡象，經濟逐漸恢復正常；而下行風險情景是，出現大規

模新一波疫情，並需要再次實施全面封鎖措施。

不過，從樂觀一方去看，我們自新冠疫情爆發以來一直表示，各國必須採取大膽、迅速且有

效的政策應對，以緩解破？、債務違約和永久性裁員等經濟困境，而在過去數個月，全球各地的

確作出了積極的貨幣和財政政策應對。全球主要經濟體至今已承諾在支出、貸款和貸款擔保等方

面提供超過９萬億美元援助。我們認為貨幣政策明年將保持寬鬆，並會推出更多財政補貼。

我們預計２０２０年全球ＧＤＰ將顯著下跌約３％，當中歐元區及英國表現最差，料跌超過

９％，美國跌８％。中國在控制疫情方面表現較好，ＧＤＰ起步點亦較高，故預計可守著全年經

濟增長在約２％水平。比較各國經濟復甦步伐，在消費者信心未完全恢復下，主要經濟體將呈「

先Ｖ後Ｕ」型態復甦，中國的復甦趨勢會較快，更趨於「Ｖ型」反彈。通脹方面，雖然面對寬鬆

貨幣政策，但由於產能過剩已持續了一段長時間，故預期通脹仍會處於較低水平。



＊市場回報展望不一，避免捕捉市場時機＊



市場回報展望方面，股債表現料不一。股票市場估值自三月低位回升，預計美國股票未來

１０年的平均年化回報率在４％至６％之間，全球股票（美國除外）則在７％至９％之間，較我

們於２０１９年底的預測高出約５０－６０個基點。

鑑於美國和其他國家均實施寬鬆貨幣政策，債市收益率將繼續保持在較低水平，未來１０年

，美國及全球固定收益的年化回報率將在０％至２％之間，與我們於２０１９年底的預測相似。

儘管收益率和預期回報較低，我們仍預期高質量全球多元化固定收益（已對沖）為多元資產組合

提供抵禦風險的重要作用。

展望下半年，我們預期經濟或在第三季顯著反彈，數據公布之時或會掀起市場樂觀的情緒，

惟市場亦不能忽略所反映的只是經濟生產總值自極低位反彈。在市場風浪中捕捉價格升跌雖然吸

引，但市場擇時並不容易，稍一出錯甚或損失慘重。因此，一如既往，我們建議投資者將投資重

點放在長期預期回報上，避免捕捉市場短期的升跌。

《領航投資香港董事總經理及香港區分銷業務部主管 陸頴詩》

