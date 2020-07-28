《股壇解碼－戴名》美國劍拔弩張；卡撒天嬌（２２２３）受累疫情

《股壇解碼》美國國務卿蓬佩奧上周先後對外發表多個強硬演說，加上美國限時關閉休斯敦

中國總領事館，中美關係像突然回到冷戰時期，雖然最近中方已大量採購美國農產品，但特朗普

強調再不在乎貿易協議，強硬態度史無前例，從近期美方的一連串針對中國的行動顯示並非倉促

出招，很多行動都經過精心部署，特朗普在選前１００日的關鍵時刻對華作出如此強硬的舉動當

然是為了提高支持度，但也將中美關係推至沒有回頭路的地步，這樣對選情究竟有多大幫助，到

底特朗普是亂石投林還是胸有成竹，在８月的民調結果就可以知道。數月前特朗普曾經說過手上

有ＣＯＶＩＤ－１９病毒來源的資料，這段時間會不會成為市場上的另一隻黑天鵝就拭目以待。

道指雖然上周表現不濟，但羅素２０００指數仍然比其他三大指數表現較好，加上周一（２７日

）公布新一輪現金援助方案，投資者不宜對後市過分看淡。



＊禮尚往來＊



之前提及台積電宣布年底前不再供貨給華為後，上周英特爾便宣布會將芯片製造業務過渡予

台積電，英特爾則專注於芯片的設計和研發，表面上是各展所長，但剛好在這敏感時間宣布，不

禁讓人懷疑是否存在條件交換。投資者還要留意澳洲成為第二個提出反對南海九段線的國家，不

排除五眼聯盟和歐盟的其他成員會相繼加入表態。



＊受制於人＊



繼美國關閉休斯敦中國總領事館後，中國以關閉成都美國鐘領事館作為反擊，但美方完全沒

有作出任何反應，難度是早已胸有成竹？雖然中方已作出反擊，下一步會如何接招才是關鍵。傳

聞大量美資將短期內從Ａ股市場撤出，而且規模更超過２００００億美元，假若傳聞屬實，Ａ股

市場的流動性會被一下子抽乾，加上國內水災和北部地區疫情有死灰復燃跡象，對下半年經濟展

望負面，若果上證指數守不住３１００點，下跌支持位將在２７００點的位置。



＊措手不及＊



美國宣布關閉休斯敦中國總領事館成為恆指上周出現的黑天鵝，恆指全周下跌接近４００點

，加上人民幣匯率反彈結束，２５０００點在雙重打擊下一攻即破，之前的２５０００點認沽期

權並未平倉，大方向還是要看２５０００點能不能守住，如果恆指能借美股反彈而重上

２５０００點的話，恆指將升勢不改，反之恆指下跌將成事實，加上恆指牛熊證比例為６０：

４０，倉位稍稍偏向看淡，維持恆指下跌支持位在２２０００點。



＊股票簡評＊



卡撒天嬌（０２２２３）主要從事設計、生產和銷售床上用品，集團從事設計、生產及銷售

自家品牌Ｃａｓａｂｌａｎｃａ、Ｃａｓａ Ｖ和Ｃａｓａ Ｃａｌｖｉｎ兩個自有品牌，同時

代理Ｅｌｌｅ Ｄｅｃｏ、Ｃｅｎｔａ Ｓｔａｒ、ＴｒｕＴｒｕｓｓａｄｉ等國際知名品牌的

床上用品﹒主要產品包括床品套件、被芯、枕芯，以至毛毯、毛巾和靠墊等家居用品，另外集團

亦獲授許在包括港、澳地區在內的大中華地區銷售多個品牌床上用品。銷售點方面主要分布於香

港及中國各主要城市，包括北京、上海、廣州和深圳等地，由於新冠疫情的影響，卡撒天嬌之前

發出盈警也是意料之內，中期業績倒退已成事實，個人估計中期盈利約４００萬左右。集團的港

澳區營業收入佔總收入約７０％，再看最近香港出現第三波疫情，而且疫情大有短期不可終止之

勢，相信不單止會對卡撒天嬌全年業績造成極大打擊，龐大的國內生產線同時亦替集團帶來巨大

支出，國內多個省份出現水災也影響了卡撒天嬌的國內銷售，這些不利因素加起來將令集團的盈

利進一步倒退，全年業績很有可能會出現見紅的情況，雖然卡撒天嬌的每股淨資產值為１﹒５７

元，但在業務單一，短期前景不明朗的情況下，投資者現階段不宜沾手，待股價回落到０﹒５元

附近再考慮買入。《資深市場人士 戴名》



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