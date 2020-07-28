【立會選戰】傳行會商議押後立法會選舉，提名期周五結束後才決定

《經濟通通訊社２８日專訊》本港新冠肺炎疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半
月。據悉政府召開行會特別會議，商議押後９月６日立法會選舉，惟行政會議今日未有就押後立
法會選舉達成共識，今日不會有任何公布。
據了解，立法會提名期於７月３０日結束，有關決定最快可能於本周五（３１日）才公布。
（ｃｗ）
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