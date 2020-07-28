【企業盈警】中生聯合（３３３２）料中期虧損收窄至６００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》中生聯合（０３３３２）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損約６００萬元人民幣，比去年同期虧損約４２００萬元人民幣有所收窄。

該集團指，虧損減少主因戰略調整初見成效，整體毛利率增加，受惠於內地銷售渠道所得收

益比例增加，並且對好健康系列產品結構進行優化和調整，毛利率較高的母嬰系列產品收入佔比

增加，以及優化整合組織架構和營銷渠道推廣活動。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

