【企業盈喜】弘陽服務（０１９７１）料經調整溢利增不少於５０％

《經濟通通訊社２８日專訊》弘陽服務（０１９７１）公布，預期截至６月３０日止中期經
調整溢利較去年同期增加不少於５０％，有關溢利屬一項非香港財務報告準則計量標準及按剔除
一次性上市開支的影響計算所得。
該集團指，有關溢利大幅增長主因在管項目數量增加，以及非業主增值服務及社區增值服務
收入增加。
該集團將於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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