《日入而息》傳匯控售歐美業務，立法會選舉或押後料提名期後公布

《今天重點》﹡傳滙控（００００５）評估中美衝突升溫衝擊聯匯影響，研究出售歐美業務

﹡外資銀行拒絕港官員帳戶，陳智思遭美資銀行關閉帳戶；陳智思指美國戶口

被關閉因ＰＥＰ身份，與國安法無關

﹡傳行會商議押後立法會選舉，料提名期結束後才公布；政制局指將密切注視

疫情發展，就選舉準備不同預案

﹡本港新增１０６宗確診個案，９８宗屬本地感染；張竹君稱確診數字減少或

與樣本交接有關，需觀望數天

﹡中國駐新西蘭使館指強烈不滿新西蘭暫停與港引渡協議；港府表示強烈反對

新西蘭暫停引渡協定，違國際法須交代



《即日市況》﹡Ａ股表現造好，港股升１６９點收２４７７２，成交１１２４億



《深滬股市》﹡滬指升０﹒７％成交續降，官媒雙循環表述推高內需股



《美元匯價》﹡美匯短線或９３－９５整固，歐元好倉先獲利；歐元最新報１﹒１７３８

╱４０，日圓最新報１０５﹒１１╱１４



《公司業績》﹡雄岸科技（０１６４７）全年盈轉虧損９０﹒０６萬坡元，不派息



《公司資訊》﹡中國順客隆（００９７４）四名董事齊辭任，昨日起生效

﹡艾德韋宣（０９９１９）今年數字營銷佔比料會逐漸增加

﹡高銀金融（００５３０）今起停牌，據報遭債主要求接管物業帳戶管理等

﹡雅各臣（０２６３３）擬增持品牌中藥業務及子公司引入戰投

﹡新威國際（０００５８）收購１０﹒５萬股思摩爾思摩爾國際，作價３６１

萬元

﹡遠大醫藥（００５１２）擬認購腦取栓支架業務２９﹒２７％

﹡銀基集團（００８８６）與宜賓五糧液續新總經銷協議

﹡整合產品開發團隊，港交所（００３８８）致力於優化運營績效

﹡農業銀行（０１２８８）金融科技公司正式註冊成立，註冊資本６億元人幣

﹡中電（００００２）澄清與懷疑詐騙電郵無任何關連，已聯絡相關公司

﹡國泰（００２９３）證實未來數月有三分之一客機轉泊外地，會持續檢視運

力作調整



《國企紅籌》﹡東風（００４８９）擬申請首次發行Ａ股於深圳創業板掛牌

﹡首程控股（０００６９７）發行３億元可轉換債券，集資發展大灣區業務

﹡華潤集團免去傅育寧董事長職務，由王祥明接任



《神州民企》﹡宏華集團（００１９６）與中鐵大橋局簽建造協議，作價２﹒２億元人民幣



《中國要聞》﹡易居表示上半年全國百城新樓價格同比漲１０﹒９％

﹡東莞新政禁絕深圳炒樓團後，代理稱全日無人睇樓

﹡人民日報表示中國消費需求回升，國內外雙循環增添動力

﹡世界最大管道穿江工程今開工，中俄東線南段正式啟動

﹡惠譽確認中國Ａ＋評級，料全年實際ＧＤＰ增２﹒７％

﹡農業農村部表示西南蝗蟲遷入防控仍嚴峻，今後或成常態

﹡據報人行調查商業銀行聯合貸款，防範系統性金融風險

﹡中證監表示１８家銀行ＩＰＯ待審，其中農商行佔１１家

﹡銀保監曹宇稱正抓緊制定理財產品銷售管理等配套制度

﹡上海提出２３項改革措施，加快推進重大項目建設

﹡中國鐵建將在上海打造技術創新中心

﹡特斯拉在上海啟動逾千人大規模招聘

﹡中國黃金協會料今年黃金均價為每盎司１７００美元

﹡上半年內地物流總額同比微降，進口物流需求顯著增長

﹡上半年內地原料黃金產量跌６％，消費量降３８％

﹡去年中國黃金產量跌５﹒２％，連續１３年居全球第一

﹡金價創紀錄高，多間銀行將暫停帳戶鉑鈀的開倉交易

﹡上海高院表示「原油寶」訴訟由黃浦區法院金融法院受理

﹡發改委表示實現企業寬帶和專線平均資費降低１５％；加快新型城鎮化建設

，有序推縣城智慧化改造

﹡人行８００億逆回購利率持平，放水７００億元

﹡深圳上半年ＧＤＰ增０﹒１％，四大一線城市唯一正增長

﹡中國使館表示印度禁中國應用程式損權益，將採必要措施

﹡阿里印度員工不當解僱案，中國稱印方不應歧視華企

﹡字節跳動ＡＩ副總裁馬維英離職，將赴清華大學任職

﹡快遞員被指掌摑女客戶，中通表示正配合警方調查

﹡報告指７７％受訪者冀中概股回港，拼多多等最受關注

﹡孟晚舟律師要求公開所有文件，惟加拿大拒絕

﹡華為印度暗示裁員報道不實：獲當地人才支持營運

﹡愛沙尼亞計劃今年９月起限制使用華為設備

﹡外媒料中國上半年僅完成中美貿易協議目標２３％

﹡上海將試行企業投資項目告知承諾制

﹡汪文斌稱中印一線邊防部隊已在大多數地點脫離接觸

﹡公安部長趙克志提維穩：嚴打境內外敵對勢力滲透活動

﹡上金所提示投資者合理控制金銀倉位，因風險明顯加劇

﹡北京市經濟和信息化局局長王剛涉嫌嚴重違紀接受調查

﹡習近平稱亞投行應成為促進成員共同發展新平台

﹡商務部表示堅決反對美國將１１家中國實體列入管制清單

﹡上期所將與青島共建多層次大宗商品交易市場



《寶島快訊》﹡台股觸高倒跌１點收１２５８６點，台積電漲２﹒５％



《其他消息》﹡再有多名立法會參選人獲選舉主任查詢，詢問政治立場

﹡政制局譴責網上針對選舉主任羞辱起底，會交警方跟進

﹡政府統計處籲住戶以網上問卷或電話方式參與統計調查

﹡第二批書面登記人士提前於明日起領取一萬元

﹡中國駐新西蘭使館︰強烈不滿新西蘭暫停與港引渡協議

﹡外資銀行拒絕港官員帳戶，陳智思遭美資銀行關閉帳戶

﹡港府表示強烈反對新西蘭暫停引渡協定，違國際法須交代

﹡地監局表示上半年接獲１４８宗投訴個案，按年減少６％；將嚴格考慮針對

聘用行為不檢地產代理人的僱主採取罰則

﹡團結基金表示只增住宅用地忽略產業需要，倡政府需大面積增產業用地

﹡零售管理協會冀商舖業主取消底租，體恤行業苦況

﹡大鴻輝以３﹒２億統一德輔道西９９及１０１號業權

﹡黃遠輝稱新一期居屋或下調至六折出售

﹡團結基金料工業用地將負增長，提五大建議支援物流業

﹡尼爾森表示疫情現，港消費者對網上消費意欲顯著增加

﹡深成指及中小創新指雙雙收升１﹒３１％；滬股通額度全日流走２８﹒３億

元，陸股通淨流出２２億

﹡陳智思稱美國戶口被關閉因ＰＥＰ身份，與國安法無關



《新冠肺炎》﹡本港新增１０６宗確診個案，９８宗屬本地感染

﹡張竹君稱確診數字減少或與樣本交接有關，需觀望數天

﹡大連要求餐廳暫停聚集性就餐活動，婚宴生日宴須停辦

﹡北京昨新增本土病例，患者曾與大連無症狀感染者聚餐；北京新增本土病例

所住的天通苑西三社區全員核酸檢測

﹡台灣新增５例境外輸入病例，分別來自菲律賓、香港；全台累計確診４６７

例

﹡世衛指中國等已控住大規模疫情，相信香港可控制疫情

﹡外媒表示中國疾控中心主任已注射實驗性質新冠病毒疫苗

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ表示疫苗有望年底推出，供應廣泛使用

﹡小巴商會表示免費檢測樣本收集點不足，建議增加收集點

﹡民建聯表示希望政府請求中央協助，向本港提供檢測劑等

﹡何栢良稱政府應為所有豁免檢疫人士檢測，倡引入罰則

﹡限聚令收緊，發展商新盤安排變陣

﹡基因排序證免檢人士為爆發主因，陳肇始稱會嚴肅跟進

﹡港澳辦將應特區請求提供必要支持，包括提高檢測能力

﹡業界料全日禁堂食令五百家食肆停業，本月損失５０億

﹡匯豐旗下１３家日夜理財中心周三起暫停服務

﹡新世界捐３０萬個兒童口罩，累捐５００萬自家製口罩

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