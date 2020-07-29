《油金掠影》美國國會對刺激措施存分歧油價軟，金價創新高後回吐

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國會將就新一輪刺激計劃尚未達成共識，而全球新增病例

仍在攀升，油價周二（２８日）下滑。

布蘭特原油期貨下跌０﹒１９美元或０﹒４％，收報每桶４３﹒２２元（美元．下同）。

美國原油期貨下滑０﹒５６元或１﹒４％，報每桶４１﹒０４元。

兩原油指標仍有望錄得月線上揚。布蘭特原油有望連升四個月，美國原油將連續第三個月上

漲。

美國參議院共和黨周一提出一份與白宮共同商定的新冠疫情援助計劃，不過，該計劃立即遭

到民主黨和共和黨的反對。市場憂慮華府或未能出台新的刺激措施，磋商時間愈長，對市場氣氛

的負面影響則愈大。

另外，美國聯儲局將於本周二及周三（２９日）召開政策會議，本港時間周四凌晨宣布結果

。

值得一提的是，布蘭特原油期貨本月升水擴闊，１０月合約較９月合約每桶升水０﹒５３元

，而７月初僅為０﹒０１元。



＊現貨金盤中高見１９８０美元水平＊



市場靜候議息會議結果，料將推出更多刺激措施，金價周二創紀錄高位後回吐。

現貨金升０﹒３％，報每盎司１９４７﹒１９元，盤中一度飆升至記錄高位１９８０﹒５７

元，惟尾盤回落近３﹒７％。美國黃金期貨揚０﹒７％，收報每盎司１９４４﹒６０元。

市場正等待聯儲局政策會議結果，此前聯儲局宣布將多項貸款工具延長至年底。

高盛在報告稱，金價在未來１２個月將升至每盎司２３００元，並對美元能在多長時間內保

持儲備貨幣地位表示擔憂。

其他貴金屬方面，銀價盤中高見每盎司２６﹒１９元，為２０１３年４月以來最高，惟尾盤

收跌２﹒２％，至每盎司２４﹒０７元。

鉑金下滑０﹒２％，至每盎司９４３﹒８０元。鈀金跌１﹒２％，報每盎司２２８３﹒２７

元。（ｆｚ）

