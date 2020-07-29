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即市新聞

29/07/2020 07:50

《華爾街內望》市場憂慮新刺激方案或難以通過，道指跌２０５點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》市場憂慮新經濟刺激方案或難以通過，再者擔心消費者信心減
弱，加上部分美企業績令人失望，美股周二（２８日）收低。
　　道指跌２０５點或０﹒７７％，報２６３７９點。標指跌２０點或０﹒６５％，報３２１８
點。納指跌１３４點或１﹒２７％，報１０４０２點。
　　美國本月消費者信心指數降幅超預期，因為全國感染病例激增，對經濟從衰退中復甦造成威
脅。
　　另外投資者亦關注聯儲局明日結束的政策會議，而儲局周二已決定將緊急貸款計劃將延長到
今年年底。
　　佛羅里達州單日新增死亡病例創新高，德克薩斯州累計病例超過４０萬宗，引發市場憂慮美
國正失去對疫情的控制。
　　參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，如果沒有保護企業免受法律責任的措施，將不會向參議院
提交任何援助計劃方案以作討論，而該措施目前已遭到民主黨反對。
　　板塊方面，材料股、能源股、非必需消費品股跌幅最大，防禦性地產股、公用股、消費品股
上漲。
　　個股方面，工業集團３Ｍ急跌４﹒８％，其各項業務於第二季需求全面大降。麥當勞跌
２﹒５％，其全球同店銷售意外大幅減少。
　　藥商輝瑞漲３﹒９％，公司上調全年盈測，公司日前亦宣布將開始新冠肺炎候選疫苗的關鍵
全球試驗。
　　指標十年期國債收益率回落２﹒７個基點，報０﹒５８２３％，盤中曾觸及高位
０﹒６３７％。（ａｌ）

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