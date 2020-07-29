《華爾街內望》市場憂慮新刺激方案或難以通過，道指跌２０５點

《經濟通通訊社２９日專訊》市場憂慮新經濟刺激方案或難以通過，再者擔心消費者信心減

弱，加上部分美企業績令人失望，美股周二（２８日）收低。

道指跌２０５點或０﹒７７％，報２６３７９點。標指跌２０點或０﹒６５％，報３２１８

點。納指跌１３４點或１﹒２７％，報１０４０２點。

美國本月消費者信心指數降幅超預期，因為全國感染病例激增，對經濟從衰退中復甦造成威

脅。

另外投資者亦關注聯儲局明日結束的政策會議，而儲局周二已決定將緊急貸款計劃將延長到

今年年底。

佛羅里達州單日新增死亡病例創新高，德克薩斯州累計病例超過４０萬宗，引發市場憂慮美

國正失去對疫情的控制。

參議院共和黨領袖麥康奈爾表示，如果沒有保護企業免受法律責任的措施，將不會向參議院

提交任何援助計劃方案以作討論，而該措施目前已遭到民主黨反對。

板塊方面，材料股、能源股、非必需消費品股跌幅最大，防禦性地產股、公用股、消費品股

上漲。

個股方面，工業集團３Ｍ急跌４﹒８％，其各項業務於第二季需求全面大降。麥當勞跌

２﹒５％，其全球同店銷售意外大幅減少。

藥商輝瑞漲３﹒９％，公司上調全年盈測，公司日前亦宣布將開始新冠肺炎候選疫苗的關鍵

全球試驗。

指標十年期國債收益率回落２﹒７個基點，報０﹒５８２３％，盤中曾觸及高位

０﹒６３７％。（ａｌ）

