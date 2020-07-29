《運籌帷幄－梁業豪》恒生科技指數料會大受歡迎

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。筆者認為，恆生科技指數將會大受歡迎；若港交所（００３８８）

推出相關指數和期權，其成分股的交投會增加，亦會出現相關交易所買賣基金、牛熊證與衍生權

證。資訊科技將會是未來十年，甚至廿年的全球經濟的命脈，相關股票將繼續是投資者的吸納對

象。本周一（２７日）起，港股投資者多了一個觀察新經濟股表現的指標，希望很快便會有追蹤

恆生科技指數表現的交易所買賣基金出現。

昨天（２８日）科技股的買盤非常強勁，惟交投量宜持續增大。指數期貨市場內，大戶的轉

倉速度明顯增快，大家可於本周四（３０日）前認真留意好友大戶的轉倉態度會轉趨積極。相信

大家已經為短線造好圖利的行動作好準備，稍後可依圖表訊號指示，嘗試小注持倉圖利，但初期

須多作走位。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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