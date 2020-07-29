《缸邊隨筆－石鏡泉》金升至何？

《缸邊隨筆》先聲明，筆者至今未持有實金、金礦股、金ＥＴＦ，連金牙也沒有，但就有多

年前為文稱：世界將有可能重回金本位，那時金價應在８０００美元以上一盎司。



咁睇好，又唔揸金？的確有點怨自己手腳慢，無法，都是那個心態，升得咁急，會回下啩。

昨日（２８日）金價有大波動，是否可入？先看為何金價會升，可用德意志銀行的估計作基礎。



德意志銀行的首席信貸策略師Ｊｉｍ Ｒｅｉｄ講他是「金甲蟲」（Ｇｏｌｄ Ｂｕｇ），

他參考其同僚專研美國經濟的經濟學家Ｍａｔｔ Ｌｕｚｚｅｔｔｉ認為美儲局在未來數年要搞

出多１２萬億的資產（加埋今時的７萬多億），會使美儲局資產暴增至２０萬億，他估計的數年

是８至１０年間，會否達到２０萬億這個數要看美政府會出幾多財政招數去撐經濟，如美政府不

擴財赤，而光靠美儲局在市場買債，甚至去買股來撐美經濟的話，則美儲局資產表要在８至１０

年內擴至２０萬億，是毫不誇言。



美儲局於上周五公布了在未來兩周，每天向市場買入９０億的美債或樓房按揭。



美國是透過兩個途徑去印銀紙：



（１）美儲局向市場買入「債項」，即是向市場注入資金。



（２）美政府向市場發行債券，得錢來去派福利。



此中的運作，兜兜轉轉，都是由美儲局包起美政府所發的債。



＊效法美儲局揸些金＊



美儲局每日買入９０億債，已是很克制的，美儲局曾經很大手筆去買債，如某日，美儲局每

日買債逾９０億（多至９００億？）黃金價必然又會有反應。



除德意志銀行看金價升外，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ也信金價會續升。早於今年４月２２日，美

國銀行就有個研究報告，謂金價會升至３０００美元。嘩！４月２２日買入金，揸到今日，都幾

發達喎！



但金仍未可見８０００美元一盎司呀！要怎樣才可見８０００美元一盎司？要美元重回金本

位。一定有人謂筆者黐線。黐線的不只筆者，怕還會有美國國會一些人，因為在數年前，美國國

會有調研：美元重回金本位！筆者找了些資料，看完後再為文好了，反正這不會是朝夕間事。



美儲局又怎看黃金的價值？



前美儲局長伯南克在２０１１年７月１３日，在美國聽證會上，回應了，他認為黃金不是錢

。但再被問，點解美儲局仲揸金呢？伯南克話：……是傳統。



請觀看伯南克答問視頻：

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ｋ



如閣下有些可供長期投資的錢，又或從其他途徑投資賺到些錢，或許閣下應效法美儲局的「

傳統」揸些金！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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