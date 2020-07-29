【企業盈警】ＤＣＢ控股（０８０４０）料首季盈轉虧１５０萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》ＤＣＢ控股（０８０４０）公布，預期截至２０２０年６月３
０日止三個月將產生公司擁有人應佔虧損及其他全面開支約１５０萬元，而２０１９年同期產生
之溢利及其他全面收益約２００萬元。
集團的業績惡化主要歸因於由於新冠病毒爆發，若干項目的工程進度延誤，導致收益減少；
及本期間一個大型裝修項目成本超支。
該公司將於８月３日公布業績。（ｆｚ）
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