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29/07/2020 08:50

【企業盈喜】節能元件（０８２３１）料中期虧轉盈４０萬美元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》節能元件（０８２３１）公布，預期於截至２０２０年６月３
０日止六個月將會錄得溢利約４０萬元（美元．下同），而２０１９年同期錄得的虧損約１１０
萬元。該公司認為由虧轉盈乃主要由於集團業務之收入增加及回撥滯銷存貨撥備所致。
　　該公司預期８月５日公布業績。（ｆｚ）

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