【金價破頂】巴克萊：美元距離失去儲備貨幣地位仍很遠

《經濟通通訊社２９日專訊》巴克萊美洲Ｇ－１０現滙交易主管克魯普金今日指出，全球以

美元計價的交易量龐大，美元距離失去儲備貨幣地位仍很遠。

他指出目前市場焦點放在疫情上，如果投資者撤出美元的勢頭持續，美元短期將繼續貶值，

而當美匯指數、歐元兌美元分別突破９４﹒６５和１﹒１５的技術位置，將導致部分長線投資者

沽出美元。

他亦解釋聯儲局在疫情期間建立互換安排，幫助美元需求正常化，但同時導致美元流動性過

大，美元走勢亦正反映儲局大幅減息的影響。（ａｌ）

