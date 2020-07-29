【金價破頂】巴克萊：美元距離失去儲備貨幣地位仍很遠

《經濟通通訊社２９日專訊》巴克萊美洲Ｇ－１０現滙交易主管克魯普金今日指出，全球以
美元計價的交易量龐大，美元距離失去儲備貨幣地位仍很遠。
他指出目前市場焦點放在疫情上，如果投資者撤出美元的勢頭持續，美元短期將繼續貶值，
而當美匯指數、歐元兌美元分別突破９４﹒６５和１﹒１５的技術位置，將導致部分長線投資者
沽出美元。
他亦解釋聯儲局在疫情期間建立互換安排，幫助美元需求正常化，但同時導致美元流動性過
大，美元走勢亦正反映儲局大幅減息的影響。（ａｌ）
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