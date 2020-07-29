【大國博弈】標普：中芯及小米或因美國制裁華為，面臨收入風險

《經濟通通訊社２９日專訊》評級機構標普今日發表最新報告指，美國近期制裁及限制中國
電訊設備生產商華為，或將令中芯國際（００９８１）及小米（０１８１０）等亞太區科技企業
面臨約２５０億美元收入風險。
標普估算，美國的新限制將影響中芯及台積電等晶圓代工商收入１５至２０％，即接近７０
億美元，並可能對其他亞太區受評科技企業帶來打擊，這些公司與美國實體名單中的企業的連繫
帶來的間接收入影響達１８０億美元。
不過標普預期，隨著亞太區科技企業適應華為使用美國技術的限制增加，營運方面將出現劇
變，但最終對收入和信貸評級的影響可能溫和。
標普預計，市場對更先進晶片的強勁需求，將有助抵消華為對台積電的訂單損失，而中國客
戶轉向內地供應商採購，亦令中芯得益。
另外如果關鍵部件用盡，華為的重點將可能由高端智能手機，轉移至中低端手機和物聯網（
ＩｏＴ）設備，小米的智能手機及物聯網設備將繼而在內地面臨更大競爭，但同時獲得海外智能
手機市場份額。
標普又預期，中國或會作出一些反制措施，以限制美國科技產品在華銷售，但料措施只會給
對受評亞太區發行人的收入帶來２％至５％風險，而僅在極端的情況下美國科技公司將會損失在
華的一半銷售額。（ａｌ）
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