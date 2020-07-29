港股低開６２點報２４７１０點，國指跌１６點

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數回吐，市場關注美聯儲議息及華府刺激經濟

方案，亞洲股市今早普遍低開低走，日經跌１５６點，台北指數跌２５點，港股方面則低開６２

點，騰訊（００７００）低開逾１％，大行花旗指現時私有化搜狗來得合時，而且收購價合理；

內房股同樣受壓，潤地（０１１０９）及中海外（００６８８）低開１﹒５％及０﹒９％。恆生

指數開報２４７１０點，跌６２點或跌０﹒２５％，主板成交１６﹒２４億元。國企指數報１０

１３４點，跌１６點或跌０﹒１７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５７％，報３５元；港交所（００３８８）跌

０﹒６１％，報３６１元；騰訊控股（００７００）跌１﹒２９％，報５３６﹒５元；中移動（

００９４１）跌０﹒７５％，報５２﹒６元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒９６％，報７２﹒

１元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華潤置地（０１１０９） ３２﹒２０元 跌１﹒５３％

騰訊控股（００７００） ５３６﹒５０元 跌１﹒２９％

中國人壽（０２６２８） １７﹒０９元 跌１﹒１０％

九倉置業（０１９９７） ２７﹒７５元 跌１﹒０７％

友邦保險（０１２９９） ７２﹒１０元 跌０﹒９６％

中海外 （００６８８） ２３﹒１０元 跌０﹒８６％

中移動 （００９４１） ５２﹒６０元 跌０﹒７５％

新世界 （０００１７） ３６﹒１０元 跌０﹒６９％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒７０元 跌０﹒６９％

恆生銀行（０００１１） １２２﹒７０元 跌０﹒６５％

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（ｕｌ）

