《盤後部署》炒股不炒市，港股料２４３００點至２５０００點上落

《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望美國財政刺激方案磋商結果，個別大型企業業績欠佳

，加上憂慮新冠肺炎疫情反彈情況，隔晚美股尾盤插水，三大指數收市全線下跌，期指結算前夕

，港股今日呈窄幅上落格局。恆指低開６２點報２４７１０點，跌幅曾擴大至１０１點，５０天

線附近有支持，其後止跌回升，最多升１３２點，見全日高位２４９０５點。

午後大市主要受制於騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）上下爭持，尾盤地產股有資

金流入，恆指收升２４８８３點，升１１０點或０﹒４５％，主板成交１０４４﹒４８億元，少

７﹒１％。國指收報１０１８４點，升３２點或０﹒３２％。

Ａ股兩市走高，上證綜指報３２９４，升６６點或升２％；深證成指報１３５５７點，升４

１０點或３﹒１２％，總成交１０４６７﹒２２億人幣，多１６﹒５７％。



＊高盛看好未來一年金價上２３００美元＊



聯合國世界旅遊組織發表報告指，各國採取「封城」和「封國」防疫措施，使５月跨境旅遊

人數按年瀉９８％，首５個月跨境遊客跌５６％，減少約３億人次出遊，造成約２﹒５萬億港元

損失。現時跨境旅遊已有逐步放寬的趨勢，尤其是在北半球、以７月歐盟神根區重新開放邊境為

代表。旅遊專家工作組的大部分成員預計，受累主要出境遊來源國仍未放鬆、缺乏可靠的旅行訊

息以及經濟環境惡化，全球跨境旅遊將等到明年下半年方能復甦，僅少數專家認為明年上半年即

可迎來復甦。

近來航空股持續尋底，即使疫情受控的中國解禁部分旅遊娛樂活動，但相關股份價格未見受

明顯刺激，若然如旅遊專家工作組預計，跨境旅遊將等到明年下半年方能復甦，相關股份仍需待

一段時間才到撈底時機。

隨各國持續放水及中美矛盾加大，金價愈戰愈勇，短線焦點在於能否企穩２０００美元關。

高盛最新上調１２個月金價預測至每盎斯２３００美元，受助於美國實質利率料將進一步下滑，

以及大環境對避險黃金有利。高盛稱，現時政府令法定貨幣貶值並將實質利率推低至史上低位。

並預期通脹在經濟復甦中會持續加劇，在美元結構性疲軟下，黃金上市交易基金的避險資金持續

流入，基金經理將視黃金作為美元對沖工具。



＊聯儲局議息料驚喜欠奉，留意下周舊經濟股業績前瞻＊



美國聯儲局議息會議在即，市場預期利率保持不變，並持續量化寬鬆計劃，很可能暗示繼續

救市，甚至進一步放寬政策。意味整體低息環境維持不變，對港股的影響未必會太大。本周有兩

隻恆指成份股恆隆（００１０１）和九倉（０１９９７）公布業績，恆隆屬半內房較為看好，但

兩者所佔權重不大，料對恆指影響輕微。下周「戲肉」在於舊經濟股如匯控（００００５）、怛

生（０００１１）、長實（０１１１３）及部份公用股的管理層如何評估本港經濟前景及整體需

求，相信可為投資方向帶來一定指引。

港股大市短線上因業績關係，相信炒個股居多，中美角力方面暫未見新消息，相信會於十天

和百天線間窄幅上落。即約２４３００點至２５０００點。（ｎｓ）

