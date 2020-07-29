【國安立法】歐盟決定限制對香港輸出敏感科技

《經濟通通訊社２９日專訊》歐洲理事會周二（２８日）表示，決定限制對香港輸出用於內

部鎮壓、截取通訊、網絡監察等活動的敏感科技，並繼續關注港區國安法，並留意原本保障直至

２０４７年的權利及自由是否被侵蝕。

德國外長馬斯強調，在香港實施國安法下限制用於鎮壓的敏感科技輸出，讓香港與中國享有

同等對待合乎情理。

另外有外交消息指，歐盟將對香港簽證、學術交流及獎學金申請等活動實施特別措施，使港

人更容易前往歐洲。（ａｌ）（ｚｚ）

