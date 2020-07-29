【中印衝突】美澳發表聯合聲明，嚴重關切中國在印太的行動

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國務卿蓬佩奧、國防部長埃斯珀周二（２８日）會見澳洲

外長佩恩、國防部長雷諾後就部長級磋商發表聯合聲明指，強烈關注中國在整個印太地區最近脅

迫性和破壞穩定的行動，重申中國不能在南中國海發動海事主張。

另外美澳對中國破壞一國兩制框架，侵蝕香港自治和自由的努力表示關注。（ａｌ）

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