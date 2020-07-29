【國安立法】中英外長通話，密切關注９月香港立法會選舉

《經濟通通訊社２９日專訊》英國外交部發言人周二（２８日）表示，英國外交大臣藍韜文
與中國外交部部長王毅通話，強調英國將密切關注將於９月舉行的香港立法會選舉，並強調中國
需要重建與國際社會的信任，並敦促中國在新疆履行國際人權義務。而王毅在通話中就涉港問題
再次闡述中方的原則立場，指涉港事務是中國內政。（ａｌ）（ｚｚ）
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