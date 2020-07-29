【大熊來了】國際航空運輸協會：客運量於２０２４年才能恢復正常

《經濟通通訊社２９日專訊》國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）周二（２８日）發表最新報告
，再下調航空業需要復甦的預期，指稱客運量於２０２４年才能恢復到危機前水平，比早前預期
再推遲一年。
報告提到美國和發展中國家遏制疫情的行動遲緩，商務旅行前景減弱。另外部分市場的旅行
阻礙仍未解除或設置新限制亦打壓未來展望，故再上調今年旅客量預測降幅，由４６％升至
５５％。（ａｌ）
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