《台股攻略－馮偉明》主要電子權值股皆跌，險守１２５００點關口

《台股攻略》台股在連日破頂後，進入整固階段。加權指數今日（２９日）收１２５４０點

，跌４５點，成交金額縮減至新台幣２１７９億元。

三大電子權值股今日全面報跌。台積電強勢不再，今日收新台幣４２２元，跌新台幣１３元

。大立光收新台幣３８５０元，跌新台幣６０元；鴻海收新台幣７８元，跌新台幣０﹒４０元。

其他大型電子股方面，聯發科收新台幣６８２元，升新台幣２元；而台達電、廣達及日月光投控

亦有１至４％升幅，逆市造好。金融股因受資金追捧帶動而逆市上升。國泰金及兆豐金同樣升超

過１％，分別收新台幣４０﹒１０及３２﹒２０元，升新台幣０﹒４５元及０﹒５５元；而第一

金及元大金升幅亦有１至２％。生物科技股方面，今日「天國一輝」低位有買盤入市，合一雖然

尾市再度跌停，但開市中段曾一度上升，收新台幣１５３﹒５０元，跌新台幣１７元。中天尾市

跌幅收窄，收新台幣６０﹒８０元，跌新台幣２﹒９０元。杏輝升至漲停板價新台幣３５﹒４５

元，升新台幣３﹒２０元，而杏國則收新台幣５９﹒８０元，升新台幣１﹒４０元。

台股似乎已步入調整階段，投資者宜慎防短期高位震盪，台積電走勢將成為後市關鍵。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

