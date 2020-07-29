《台股攻略－馮偉明》主要電子權值股皆跌，險守１２５００點關口

《台股攻略》台股在連日破頂後，進入整固階段。加權指數今日（２９日）收１２５４０點
，跌４５點，成交金額縮減至新台幣２１７９億元。
三大電子權值股今日全面報跌。台積電強勢不再，今日收新台幣４２２元，跌新台幣１３元
。大立光收新台幣３８５０元，跌新台幣６０元；鴻海收新台幣７８元，跌新台幣０﹒４０元。
其他大型電子股方面，聯發科收新台幣６８２元，升新台幣２元；而台達電、廣達及日月光投控
亦有１至４％升幅，逆市造好。金融股因受資金追捧帶動而逆市上升。國泰金及兆豐金同樣升超
過１％，分別收新台幣４０﹒１０及３２﹒２０元，升新台幣０﹒４５元及０﹒５５元；而第一
金及元大金升幅亦有１至２％。生物科技股方面，今日「天國一輝」低位有買盤入市，合一雖然
尾市再度跌停，但開市中段曾一度上升，收新台幣１５３﹒５０元，跌新台幣１７元。中天尾市
跌幅收窄，收新台幣６０﹒８０元，跌新台幣２﹒９０元。杏輝升至漲停板價新台幣３５﹒４５
元，升新台幣３﹒２０元，而杏國則收新台幣５９﹒８０元，升新台幣１﹒４０元。
台股似乎已步入調整階段，投資者宜慎防短期高位震盪，台積電走勢將成為後市關鍵。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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