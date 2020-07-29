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即市新聞

29/07/2020 15:10

【醫藥抽水潮】一個月６隻生科醫藥股配股，哪些股份最要提防？

　　《經濟通通訊社記者梁凱菱２９日報道》說到「配股」，大家或會想起物管股，可是另一板
塊－－生科醫藥股，近日配股情況更為頻繁。除了今日焦點的藥明康德（０２３５９），過去一
個月亦有五隻，形容「每周梗有一隻」，完全沒言過其實。驟看藥明康德，今日從未跌穿配售價
。究竟，投資者持有生科醫療股，應否擔心配股潮呢？

＊六股配股當日均守穩配售價＊

　　就配股而言，除了留意配售價折讓幅度外，配售股份數量，配售新股或股東減持、集資所得
同樣需要留意。
　　據記者統計，截至今日，過去一個月一共有６隻生科醫藥股配股，包括藥明康德、信達生物
（０１８０１）、百濟神州（０６１６０）、亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）、維亞生物（０１８
７３），以及與同屬藥明系、藥明康德子公司－－藥明生物（０２２６９）。有趣的是，藥明生
物正正於一個月前，６月３０日配股。
　　六股全部均有配售新股，配售價折讓幅度介乎大約５至１０％不等；最小的是信達生物、最
大的是維亞生物。雖然信達僅折讓４﹒６７％配股，惟配股當日已曾跌穿配售價５０元；以今日
半日收市價計，仍較配售前低近６％。至於另一隻配股當日已失守配售價的股份，為亞盛醫藥－
Ｂ，其配股價４６﹒８元，折讓幅度為６﹒９６％，雖配股日的收市價能重返此水平，惟隨後「
一跌不回頭」，至今較配售前大幅低近３５％，大幅跑輸其他同樣配股的生物科技股。其餘四股
配股當日均沒有下試配售價，除今日配股的藥明康德外，百濟神州、維亞生物及藥明生物目前股
價已重越配售前水平。

＊股東減持拖累，半新股配股最傷＊

　　信達生物配售股份數目佔擴大後股本約４％，為六股中規模第二小；惟股價反覆走低並不難
理解，原因是其為六藥企中，唯一一間大股東有減持股份。完成配售後，信達主席俞德超持股量
下降０﹒８９個百分點至６﹒９４％。減持幅度不大，俞仍為單一大股東。
　　至於亞盛醫藥，若要說其配股前一天破頂，維亞生物及藥明生物也是；再者，論配售規模，
其不是最大，僅佔擴大後股本６﹒７％，那麼為何股價一蹶不振？亞盛醫藥配股為了集資開發藥
品，包括核心產品ＨＱＰ１３５１（第三代ＢＣＲ－ＡＢＬ╱ＫＩＴ多激酶抑制劑）、以及多項
目前正處於臨床開發階段的藥品。與其他５股類近，均是用於加大業務投資、擴大規模或併購等

　　值得留意的是，亞盛醫藥上市時間最短，去年１０月底掛牌，換言之，配股當時僅上市約八
個月。上市已是集資的一大途徑，其當時淨籌約３億，是次配股則再籌近７億，股東難免擔心集
團的財政狀況，「抽水」或接踵而來。考慮到亞盛醫藥以３４﹒２元上市，與配股前一日的歷史
高位比較，ＩＰＯ中籤者持貨者錄近５０％升幅；而目前同類的上市股份多的是，更加大投資者
沽貨誘因；其目前已跌穿上市價。

＊集資發展勿過分恐慌，半新股解禁要留意＊

　　雖然近月熱炒的生科醫藥股出現「抽水」潮，惟即使配股價折讓幅度高達近１０％的維亞生
物、配售股份數目佔擴大後股本逾１２％（六股中規模最大）且集資淨額高達１６０億的百濟神
州，又或經常配股的藥明生物，配售後仍能重返之前水平。加上，多股進行配股的原因均利好發
展前景，再有生物科技股配股也不必過分憂心。
　　不過，要慎防上市不久、已過或即將到達禁售期解禁的股份，一旦集團進行配股集資，股東
或大戶「掟貨」的機會較大，股價較難「翻生」。
　　補充一句，截至半日收市，今日配股的藥明康德，盤中僅低見１０９﹒１元，高於配售價１
０８元，半日收低２﹒２８％，報１１１﹒３元；成交９﹒８４億元，資金淨主動買入逾５億，
冠絕各醫療股。

表列最近一個月進行配股生科醫療股份配股資料：

公布日期　　股票名稱與編號　　　　配售股份　　　　配售價　　　　集資淨額　　　備註
　　　　　　　　　　　　　　　　　（千萬股）　　　（元）　　　　（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
２９╱０７　藥明康德（０２３５９）　６﹒８　１０８﹒００００　　７２﹒９　　配售新股
２３╱０７　信達生物（０１８０１）　５﹒６　　５０﹒００００　　２７﹒８　　先舊後新
１３╱０７　百濟神州（０６１６０）１４﹒６　　１４﹒２３０８＃　２０﹒７＃　配售新股
０８╱０７　亞盛醫藥（０６８５５）　１﹒５　　４６﹒８０００　　　６﹒８　　配售新股
０３╱０７　維亞生物（０１８７３）１３﹒０　　　８﹒１５００　　１０﹒５　　配售新股
３０╱０６　藥明生物（０２２６９）　４﹒５　１３７﹒００００　　６１﹒２　　配售新股
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＃美元

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