【醫藥抽水潮】一個月６隻生科醫藥股配股，哪些股份最要提防？

《經濟通通訊社記者梁凱菱２９日報道》說到「配股」，大家或會想起物管股，可是另一板

塊－－生科醫藥股，近日配股情況更為頻繁。除了今日焦點的藥明康德（０２３５９），過去一

個月亦有五隻，形容「每周梗有一隻」，完全沒言過其實。驟看藥明康德，今日從未跌穿配售價

。究竟，投資者持有生科醫療股，應否擔心配股潮呢？



＊六股配股當日均守穩配售價＊



就配股而言，除了留意配售價折讓幅度外，配售股份數量，配售新股或股東減持、集資所得

同樣需要留意。

據記者統計，截至今日，過去一個月一共有６隻生科醫藥股配股，包括藥明康德、信達生物

（０１８０１）、百濟神州（０６１６０）、亞盛醫藥－Ｂ（０６８５５）、維亞生物（０１８

７３），以及與同屬藥明系、藥明康德子公司－－藥明生物（０２２６９）。有趣的是，藥明生

物正正於一個月前，６月３０日配股。

六股全部均有配售新股，配售價折讓幅度介乎大約５至１０％不等；最小的是信達生物、最

大的是維亞生物。雖然信達僅折讓４﹒６７％配股，惟配股當日已曾跌穿配售價５０元；以今日

半日收市價計，仍較配售前低近６％。至於另一隻配股當日已失守配售價的股份，為亞盛醫藥－

Ｂ，其配股價４６﹒８元，折讓幅度為６﹒９６％，雖配股日的收市價能重返此水平，惟隨後「

一跌不回頭」，至今較配售前大幅低近３５％，大幅跑輸其他同樣配股的生物科技股。其餘四股

配股當日均沒有下試配售價，除今日配股的藥明康德外，百濟神州、維亞生物及藥明生物目前股

價已重越配售前水平。



＊股東減持拖累，半新股配股最傷＊



信達生物配售股份數目佔擴大後股本約４％，為六股中規模第二小；惟股價反覆走低並不難

理解，原因是其為六藥企中，唯一一間大股東有減持股份。完成配售後，信達主席俞德超持股量

下降０﹒８９個百分點至６﹒９４％。減持幅度不大，俞仍為單一大股東。

至於亞盛醫藥，若要說其配股前一天破頂，維亞生物及藥明生物也是；再者，論配售規模，

其不是最大，僅佔擴大後股本６﹒７％，那麼為何股價一蹶不振？亞盛醫藥配股為了集資開發藥

品，包括核心產品ＨＱＰ１３５１（第三代ＢＣＲ－ＡＢＬ╱ＫＩＴ多激酶抑制劑）、以及多項

目前正處於臨床開發階段的藥品。與其他５股類近，均是用於加大業務投資、擴大規模或併購等

。

值得留意的是，亞盛醫藥上市時間最短，去年１０月底掛牌，換言之，配股當時僅上市約八

個月。上市已是集資的一大途徑，其當時淨籌約３億，是次配股則再籌近７億，股東難免擔心集

團的財政狀況，「抽水」或接踵而來。考慮到亞盛醫藥以３４﹒２元上市，與配股前一日的歷史

高位比較，ＩＰＯ中籤者持貨者錄近５０％升幅；而目前同類的上市股份多的是，更加大投資者

沽貨誘因；其目前已跌穿上市價。



＊集資發展勿過分恐慌，半新股解禁要留意＊



雖然近月熱炒的生科醫藥股出現「抽水」潮，惟即使配股價折讓幅度高達近１０％的維亞生

物、配售股份數目佔擴大後股本逾１２％（六股中規模最大）且集資淨額高達１６０億的百濟神

州，又或經常配股的藥明生物，配售後仍能重返之前水平。加上，多股進行配股的原因均利好發

展前景，再有生物科技股配股也不必過分憂心。

不過，要慎防上市不久、已過或即將到達禁售期解禁的股份，一旦集團進行配股集資，股東

或大戶「掟貨」的機會較大，股價較難「翻生」。

補充一句，截至半日收市，今日配股的藥明康德，盤中僅低見１０９﹒１元，高於配售價１

０８元，半日收低２﹒２８％，報１１１﹒３元；成交９﹒８４億元，資金淨主動買入逾５億，

冠絕各醫療股。



表列最近一個月進行配股生科醫療股份配股資料：



公布日期 股票名稱與編號 配售股份 配售價 集資淨額 備註

（千萬股） （元） （億元）

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２９╱０７ 藥明康德（０２３５９） ６﹒８ １０８﹒００００ ７２﹒９ 配售新股

２３╱０７ 信達生物（０１８０１） ５﹒６ ５０﹒００００ ２７﹒８ 先舊後新

１３╱０７ 百濟神州（０６１６０）１４﹒６ １４﹒２３０８＃ ２０﹒７＃ 配售新股

０８╱０７ 亞盛醫藥（０６８５５） １﹒５ ４６﹒８０００ ６﹒８ 配售新股

０３╱０７ 維亞生物（０１８７３）１３﹒０ ８﹒１５００ １０﹒５ 配售新股

３０╱０６ 藥明生物（０２２６９） ４﹒５ １３７﹒００００ ６１﹒２ 配售新股

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＃美元

