【企業盈喜】藥明生物（０２２６９）料上半年盈利升逾５８％

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明生物（０２２６９）預期截至今年６月底止上半年錄得的
公司股東利潤，較去年同期利潤增長５８％以上，主要由於集團因應新冠肺炎疫情對其運營的影
響迅速開展有效的業務計劃；而公司亦研發管線引入更多客戶項目，支持其客戶加快新冠肺炎潛
在療法的開發及生產；同時公司現有產能利用率的提升，以及投資、外匯、往年退稅收益及錄得
其他營業外收入，帶動股東利潤有所增長。該公司料下月中刊發業績。（ｊｃ）
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