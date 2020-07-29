【新冠肺炎】傳Ｍｏｄｅｒｎａ每次疫苗療程定價５０至６０美元

《經濟通通訊社２９日專訊》據英國《金融時報》引述消息人士報道指，美國藥商

Ｍｏｄｅｒｎａａ計劃將新冠肺炎疫苗每次療程定價於５０至６０美元，比輝瑞及

ＢｉｏＮＴｅｃｈ聯合研發的疫苗最少高出１１美元。

據悉Ｍｏｄｅｒｎａ的建議價格將適用於美國及其他高收入國家，但目前尚未確定最終定價

。

不過據業內分析指，輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ與華府已達成２０億美元協議，或迫使其他藥

商下調定價。（ａｌ）

