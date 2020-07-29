《窩輪豪情－梁業豪》中芯國際短期跌浪暫告一個段落

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必須性消費業

、工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海

爾電器（０１１６９）、百威亞太（０１８７６）與蒙牛乳業（０２３１９），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選復星國際（００６５６）、國泰航空（００２９３）與中華煤氣（００００３）。

今早（２９日）恆生科技指數成分股的表現依然向好，繼續處於偏高水平。該指數於四個主

要市場指數中的上升動力最大，惟全部都跑贏標普５００指數期貨。１０隻成交金額最多的指數

成分股中，現時全部均錄得資金淨主動買入。市況所見。中芯國際（００９８１）的低位補貨買

盤明顯，相信其短期跌浪已經暫告一個段落。大戶主動買沽比率現報５８：４２，即市支持位上

移至２７﹒００元，短線投機者只宜小注博反彈，最後止蝕位於於２６﹒７０元之下。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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