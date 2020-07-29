【企業盈喜】鴻興印刷（００４５０）料中期溢利不少於去年同期

《經濟通通訊社２９日專訊》鴻興印刷（００４５０）宣布，於無錫當地行政管理機構進行
實地視察後，鴻興包裝已實際交回並搬離土地。截至２０２０年６月３０日止六個月，預期出售
部分與土地徵收有關的土地及物業將確認一次性收益約５８００萬元。
因此集團今年中期業績的溢利預期將不低於去年同期所取得的溢利，有關集團財務業績及表
現的進一步詳情將於公司今年８月刊發。（ｕｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴 惠譽確認中國A+評級 兩市成交續減
|財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬 維他奶追落後 港視日清破頂後倒跌
|FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關 80年代教訓堪記取
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰