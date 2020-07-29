【企業盈喜】鴻興印刷（００４５０）料中期溢利不少於去年同期

《經濟通通訊社２９日專訊》鴻興印刷（００４５０）宣布，於無錫當地行政管理機構進行

實地視察後，鴻興包裝已實際交回並搬離土地。截至２０２０年６月３０日止六個月，預期出售

部分與土地徵收有關的土地及物業將確認一次性收益約５８００萬元。

因此集團今年中期業績的溢利預期將不低於去年同期所取得的溢利，有關集團財務業績及表

現的進一步詳情將於公司今年８月刊發。（ｕｌ）

