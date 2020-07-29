《古臣周記－古臣》進入夏季，神州「後疫情」啤酒佬值唔值博？

《古臣周記》進入夏季之後，天氣可以話係愈來愈熱，「孖屐」對清涼飲料嘅需求都大大上

升。加上神州進入「後疫情」時期，阿爺開始想方設法谷經濟，近日國家主席習近平就喺座談會

上面提出「內循環」，換句話講就係將經濟轉型去發展內需。習主席金口一開，內需佬齊齊走高

，尤其係啤酒佬就更加生猛。咁喺「後疫情」時期，啤酒佬又值唔值得博？今輪嘅政策加季節紅

利又可以撐起幾多？



＊神州轉向「內循環」新格局＊



習主席近日就喺企業家座談會上就提出，「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環

相互促進的新發展格局」。他強調「絕不是關起門來封閉運行」，而係要通過發揮內需潛力，使

國內市場同國際市場更好聯通，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，實現更加強勁可持續嘅

發展。其實，早喺２００８年阿爺就已經提出「擴大內需」嘅方針，不過，神州從改革開放開始

嘅發展特色就係「兩頭在外」，從境外大量輸入資源、技術並將大量嘅商品輸出。再者，神州有

超過２億人係從事製造業，對外貿嘅依賴較大，唔可以話轉就轉。因此，到２０１９年神州外貿

依存度降至３３巴仙，較２０１４年下降７個百分點。

但今年神州既要面對「後疫情」嘅恢復，全球市場萎縮，仲要面對同花旗國日益緊張嘅關係

，好難同以往一樣靠外貿。帶動經濟有「三頭馬車」，即投資、消費、出口，既然出口有困難就

轉發展內需。畢竟神州有成１４億人口，內部市場潛力理論上比其他國家都更巨大。而且神州嘅

內需市場較其他發達國家仲有好大嘅發展空間，２０１９年神州內部消費貢獻ＧＤＰ達３９巴仙

，遠遠低過東瀛同花旗國嘅５５巴仙同７０巴仙。



＊生產復甦＋季節因素＝利好行業＊



隨著神州疫情受控，各行各業有序復工復產，加上進入夏季，啤酒開始迎來消費高峰。根據

神州統計局數據，今年５月啤酒產量約４０８萬千升，按年增長近一成半。以青島啤酒為例，目

前全國６０幾個工廠也已經滿產運轉。除咗產能上恢復到，銷量嘅表現都標青。根據阿里巴巴數

據，６月份啤酒板塊銷售額按年升６５巴仙，均價按年提高約４巴仙，銷量按年增加５９巴仙。

「孖屐」認為今輪啤酒佬表現出色，其一係因為季節因素，其二係夜經濟同餐飲業復甦。神州疫

情平穩後，親友聚會開始恢復，帶動啤酒銷量，另外，「地攤經濟」都有效增加消費場景，提升

了消費者信心。

不過，都有一點要注意，儘管啤酒消費回暖，但其主要消費場景，例如酒吧、夜店同燒烤店

嘅恢復仍需要一段時間。據行業數據，今年首季神州新註冊酒吧按年下跌兩成半，而新註冊燒烤

相關企業更係按年下跌三成。



＊潤啤緊貼行業發展方向＊



講起啤酒佬就不得不講近排表現標青嘅華潤啤酒（００２９１），除咗受到行業復甦帶動，

佢上年嘅成績表現都為股價帶來支持。目前神州啤酒行業五大龍頭企業分別係華潤雪花、青島啤

酒、百威英博、燕京啤酒同嘉士伯。「孖屐」份額分別為，華潤雪花約佔２３巴仙，青島啤酒約

佔１６巴仙，百威約佔１６巴仙，燕京啤酒約佔８巴仙，嘉士伯約佔６巴仙。不過，自２０１３

年，神州啤酒行業就開始進入飽和期，加上年輕一代消費觀念的改變，各大啤酒品牌開始進行資

產整合，向高端化發展。

而潤啤喺當中可以話把握先機，先係完成咗資產整合，上年更係收購埋喜力中國。據佢業績

報告，潤啤全年中高檔啤酒銷量較２０１８年增長近９巴仙，整體平均銷售價格上升近３巴仙，

而整體毛利率都上升至約３７巴仙。而且，疫市下佢加強互聯網銷售，喺微信平台上線粉絲營銷

小程式，並同京東（０９６１８）戰略合作。摩通就話，潤啤第二季銷售轉升並跑贏同業，且公

司喺３月份清理渠道庫存，引入於４月新產品，正好捉緊復甦需求，喜力更有效利用雪啤嘅分銷

渠道，料進一步利好銷售。



＊於２４５銀加注阿里巴巴＊



雖然緊排啤酒佬的確吃正各種利好因素，但阿臣考慮到啤酒始終屬於季節性消費品，且首選

嘅潤啤已經接連破頂並偏離十天線（約５０﹒８４５銀）就唔打算高追了。而且最旺嘅夏季都過

咗一Ｄ，相信季節性利好因素已經差唔多反應得七七八八。如果缸友想短炒可以５０銀邊入，目

標睇６０銀。

上個星期阿臣就話睇好阿里（０９９８８）前景，趁股價回落喺２４５銀加注咗一手。



表列截至７月２９日阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １４１９﹒００ １４１９０

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １２３﹒６０ ２４７２０

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ ２４２﹒８０ ２４２８０

微盟集團 ２０００股 ４﹒５５ １０﹒８０ ２１６００

三一國際 ２０００股 ４﹒１１ ４﹒０７ ８１４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６５﹒４０ ３６５４０

增持：

阿里巴巴 １００股 ２４５﹒００ ２４２﹒８０ ２４２８０

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股票市值 ： １５３７５０元

剩餘現金 ： ７６４５４元

組合淨值 ： ２３０２０４元

組合本月收益表現： ＋ ５﹒５％（截至上月底止組合淨值：２１８２０６元）

組合累計收益表現： ＋１１９﹒２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

