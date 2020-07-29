《談國論企－黎偉成》全球正醞釀金融危機經濟衰退

《談國論企》新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫肆虐甚至在全球大流行凡大半年，以美國為

主的多個國家至今仍然只是天真地意圖採取買債量化寬鬆、增政府開支刺激經濟等做法，都是未

能對症下藥的抗疫和使疫情不斷惡化，反而超低甚至負利率，使素質日差的資產泡沫日益漲大和

有趨向爆破傾向。此為中國在「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發

展格局」的同時，得高度關注和防範的危機。

我支持香港行政會議成員、香港金融管理局前總裁任志剛接受金融學院訪問時，所憂慮的「

第三次金融危機或正在醞釀中」，和大眾「在危機到來前準備好」的說法，實際的情況正是如是

，引人以憂的問題，逐步沉現，確難掉以輕心。

最是重要的問題，乃（甲）特朗普無心無力抗疫，使美國確診和死亡人數不斷增加，所妄作

的重啟經濟社會、學校復課等劣舉，對美國以至全世界都是十分危險之事，更重要的是特朗普因

失職失責，於美國大選前夕的民調遠遠落後於對手而諉過於中國而反共反華的同時，更未有對症

下藥的積極抗疫，把關天之人命不理，只是繼續採取「刺激經濟」之歪行，力圖挽回選前劣勢，

由美國對全球衍生的惡果漸現，重點有：



＊須防美超低息促資產生泡沫有強力爆破＊



（一）美國以至歐洲多國相當側重於採取寬鬆的貨幣政策，顯然想減低惡疫對社會經濟的

衝擊或損失，實際情況是疫情惡化，再低的利率甚至負利率，亦無改許許多多企業在法令底下得

降低甚至停止業務經營劣況，很可能產生公司企業的倒閉潮，和使商業銀行的信貸，面對愈來愈

重大的呆、壞帳的威脅，銀行金融體系有頗有的壓力。

和（二）美國等地的低息甚至負利率，連同寬鬆貨幣政策造成的大量流動資金，所引發的效

果並不是支持公司企業在惡疫底下強化經營投資，反而使異常可觀的資金流持續不斷地流入證券

市場，是為紐約的道瓊斯、標準普爾及納斯達克等三大指數不斷上升，甚至屢創新高，當然視之

為危象，特別是公司企業少賺、有虧損，使市盈率狂攀至超高的水平，所產生的泡沫，和爆破的

威脅，也就愈來愈大。

此使美國以至全球的金融體系，所面對的風險、壓力、危機日甚，一旦泡沫出現爆破，對全

球所造成的禍害，是沉重的，和長遠性的，因：全球金融危機於１９８７年之因主要為美國的「

垃圾債券」之使然，而２００８年則受到美國的「次按」衝擊，而２０２０年很有可能出現的金

融危機，同樣是美國人所造成的。

要指出者，為特朗普樂此不彼地力促寬鬆貨幣政策，實際是在２００８年的數度寬鬆ＱＥ基

礎下的加碼，大有「大水漫灌」威脅。

由是（乙）中國以至環球各國或地區，千萬不要稍一忽視新一輪的金融危機，適度有序的放

寬貨幣供應，嚴控和監視外來資金流入，強化本國的以證券、外匯市場的運作保正常化，都是必

不可少之策。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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