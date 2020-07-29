《異動股》藥明康德折讓半成配股，暫挫４％守配售價錄最多淨買入

《經濟通通訊社２９日專訊》藥明康德（０２３５９）折讓約半成配股，目前股價雖應聲向

下，惟仍穩守配售價，並錄得行業中最多資金淨主動買入。

藥明康德今早略高開報１１４元，甫開後迅即轉跌，暫報１０９﹒２元，跌幅約４％，為盤

中低位；成交約７５萬股，涉資８３５０萬元；淨買入約２２００萬元。

買盤動力亦強勁，據經濟通報價系統顯示，大戶買沽比率為９５：５，較過去五天平均的７

２：２８更理想，反映大戶好友加大力度掃貨。

藥明康德計劃向不少於六名獨立承配人配售６８２０﹒５４萬股，每股１０８元，較上日收

市價折讓５﹒１８％，佔擴大後的已發行Ｈ股總數及已發行股份總數約２２﹒２２％及２﹒８７

％。假設所有配售股份獲悉數認購，所得款項淨額預計約７２﹒９億元，約３５％將用於併購，

包括擴展於美國、歐洲及亞太區的業務；約２０％用於擴展海外業務；約１５％用於建設常熟研

發一體化項目；約１０％用於償還銀行貸款及其他借款；剩餘金額用於補充營運資金。

另外，集團亦獲中證監核准增發不超過６８２０﹒５４萬股Ｈ股。



表列同板塊或相關股份表現（以淨買入最多金額排列）：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明康德 （０２３５９） １０９﹒２元 下跌４﹒１３％

平安好醫生 （０１８３３） １１９﹒６元 上升１﹒２７％

康希諾生物 Ｂ（０６１８５） ２２２﹒８元 上升１﹒２７％

阿里健康 （００２４１） ２１﹒６元 上升０﹒４７％

微創醫療 （００８５３） ３８﹒５元 下跌０﹒２６％



復星醫藥 （０２１９６） ３５﹒７０元 上升０﹒５６％

維亞生物 （０１８７３） ８﹒９５元 上升１﹒３６％

藥明生物 （０２２６９） １５５﹒４０元 上升３﹒６０％

愛康醫療 （０１７８９） ２４﹒４５元 上升１﹒２４％

三生製藥 （０１５３０） ９﹒８８元 上升０﹒５１％

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（ｋｌ）

