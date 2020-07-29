《異動股》康希諾生物（０６１８５）漲半成，科創板上市審議通過

《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾生物 Ｂ（０６１８５）現價升４﹒９１％，報２３０

﹒８元，盤中高見２３２元；成交約５５萬股，涉資１﹒２４億元，主動買盤７６％。

康希諾生物宣布，公司首次公開發行人民幣普通股Ａ股，並於科創板上市得申請於今年４月

３０日，經上交所科創板股票上市委員會審議通過。中信證券為保薦人。

現時，恆生指數報２４７７５點，升２點或升０﹒０１％，主板成交１３３﹒９８億元。國

企指數報１０１４６點，跌５點或跌０﹒０６％。

上證綜合指數報３２２４點，跌３點或跌０﹒１０％，成交７２９﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１３１９５點，升４７點或升０﹒３６％，成交１０１４﹒６６億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康希諾 （０６１８５） ２３０﹒８０元 升４﹒９１％

信達生物（０１８０１） ４８﹒３０元 跌１﹒３３％

維亞生物（０１８７３） ９﹒０８元 升２﹒８３％

君實生物（０１８７７） ４８﹒３０元 升０﹒６２％

藥明生物（０２２６９） １５９﹒７０元 升６﹒４７％



基石藥業（０２６１６） １０﹒０２元 升０﹒６０％

復宏漢霖（０２６９６） ５６﹒４５元 升１﹒９９％

百濟神州（０６１６０） １２９﹒３０元 跌２﹒５６％

亞盛醫藥（０６８５５） ３１﹒７５元 跌０﹒３１％

康方生物（０９９２６） ２８﹒９０元 跌２﹒０３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｚ）

