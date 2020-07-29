【新冠肺炎】北京５個新冠疫苗獲批進入臨床研究

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市十五屆人大常委會第二十三次會議
聽取了《關於北京市２０２０年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告》。北京市發改
委主任談緒祥表示，北京已部署７批２３個科技攻關項目，目前，卓誠惠生、金豪制藥等企業７
個診斷試劑獲批上市，５個新冠疫苗獲批進入臨床研究，其中２個已進入Ⅲ期臨床試驗，４個中
和抗體藥物獲批臨床試驗。
此外，北京上半年爭取國家調配各型口罩１﹒１億隻，並建立和恢復了北京自己的口罩生產
線。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事28/07/2020
《神州經脈》本土疫情再擴 惠譽確認中國A+評級 兩市成交續減
|財經熱話28/07/2020
【抗疫概念】抗疫股資金換馬 維他奶追落後 港視日清破頂後倒跌
|FOCUS28/07/2020
【FOCUS】金價直撲2000關 80年代教訓堪記取
|開市Good Morning28/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：憂金價現泡沫應先獲利
|專訪28/07/2020
【駐滬專訪】室內設計師洪潔馨：來滬19年 致力凝聚港人
|財經熱話28/07/2020
恒大造車頻釋利好：更名恒大汽車、降低投資門檻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰