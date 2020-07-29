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29/07/2020 11:17

【新冠肺炎】北京５個新冠疫苗獲批進入臨床研究

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市十五屆人大常委會第二十三次會議
聽取了《關於北京市２０２０年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告》。北京市發改
委主任談緒祥表示，北京已部署７批２３個科技攻關項目，目前，卓誠惠生、金豪制藥等企業７
個診斷試劑獲批上市，５個新冠疫苗獲批進入臨床研究，其中２個已進入Ⅲ期臨床試驗，４個中
和抗體藥物獲批臨床試驗。
　　此外，北京上半年爭取國家調配各型口罩１﹒１億隻，並建立和恢復了北京自己的口罩生產
線。

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