《午市前瞻》港股若企５０天線可試牛熊線，專家建議吼３板塊題材

《經濟通通訊社２９日專訊》市場觀望美國財政刺激方案磋商結果，個別大型企業業績欠佳

，加上憂慮新冠肺炎疫情反彈情況，隔晚美股尾段插水，三大指數收市全線下跌，期指結算前夕

，港股今早低開後反彈。恆指低開６２點報２４７１０，甫開曾挫１０１點，低見２４６７１，

５０天線（約２４６６６）附近有支持，其後止跌回升，升１３２點，見２４９０５點暫時高，

１０天線（約２４９９５點）前受阻。恆生指數中午收報２４８０１，上升２９點或上升０﹒１

２％，主板成交５６０﹒２０億元。國企指數報１０１７６，上升２４點或上升０﹒２４％。

傳華為據報考慮就孟晚舟案控告匯豐，指匯豐涉提供「誤導性證據」。另外據《彭博社》報

道，匯控（００００５）主席杜嘉祺正全面審查美國及歐洲業務及評估其出售相關業務之可能性

。匯控升１﹒８７％，報３５﹒４５元。外媒引述印度官員透露，持續審查來自中國的Ａｐｐ，

其他２７５款中國Ａｐｐ也可能因為類似考量列入擬禁名單，包括科技巨頭騰訊旗下的熱門手遊

「ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ」。騰訊跌１﹒３８％，報５３６元；港交所（００３８８）上升０

﹒７７％，報３６６元；友邦保險（０１２９９）下跌０﹒７６％，報７２﹒２５元；中移動（

００９４１）上升０﹒２８％，報５３﹒１５元；建行（００９３９）上升０﹒１７％，報５﹒

８９元。

內地股市向上，上證綜指報３２６１，上升３３點或上升１﹒０５％，成交２７４８﹒２０

億元人民幣。深證成指報１３３９１，上升２４３點或上升１﹒８５％，成交３５３１﹒７５億

元人民幣。



＊科指創新高，ＡＴＭＸ個別發展＊



恆生科技指數今早高見７０６７點，創推出後新高，半日升１２點。ＡＳＭ太平洋（００５

２２）績後跌６﹒１１％，報９５﹒２元；比亞迪電子（００２８５）繼續破頂，最高見２６﹒

８元，半日升０﹒７７％，報２６﹒０５元；華虹半導體（０１３４７）升５﹒８９％，報３１

﹒４５元；為表現最好恆生科技指數成分股。ＡＴＭＸ個別發展，阿里巴巴（０９９８８）跌０

﹒６５％，報２４３元；美團點評（０３６９０）升０﹒９９％，報１９２﹒９元；小米集團（

０１８１０）跌０﹒４％，報１４﹒８元。

康希諾生物（０６１８５）公布，首次公開發行人民幣普通股Ａ股，並於科創板上市得申請

於今年４月３０日，經上交所科創板股票上市委員會審議通過。康希諾生物升１２﹒８２％，報

２４８﹒２元。藥明生物（０２２６９）發盈喜，預期中期錄得的歸屬於公司權益股東的利潤，

按年增長逾５８％；半日升４﹒６７％，報１５７元；藥明康德（０２３５９）折讓約半成配股

，跌２﹒２８％，報１１１﹒３元。科創板上市的君實生物Ａ今早漲停板，Ｈ股（０１８７７）

半日升５﹒７３％，報５０﹒７５元。



＊地產收租股現反彈，＊



全日禁堂食生效，大家樂（００３４１）跌１﹒１９％，報１５元；大快活（０００５２）

跌０﹒９７％，報１６﹒２６元；太興（０６８１１）升０﹒８６％，報１﹒１７元。被視為疫

情受惠股的ＣＥＣ國際（００７５９）回吐５﹒７５％，報０﹒８２元；港視（０１１３７）挫

３﹒２１％，報７﹒５３元；日清食品（０１４７５）升０﹒１４％，報７﹒４１元。

早前地產收租股連日回吐，今日終現反彈，領展房產基金（００８２３）升１﹒１２％，報

５８﹒８５元；領展指旗下慈雲山中心及其街市因疫情而關閉兩日，領展將減免商戶該兩天的租

金及１周的管理費。恆隆地產（００１０１）升２﹒１３％，報１９﹒１４元；長實集團（０１

１１３）上升２﹒４％，報４２﹒７元；信和置業（０００８３）升０﹒１１％，報９﹒２６元

；惟九龍倉置業（０１９９７）仍軟０﹒３６％，報２７﹒９５元。



＊合併猜測又起，中信證券中信建投齊造好＊



日前，中信證券發布２０２０年第一次臨時股東大會取消議案並增加臨時提案及延期召開的

公告。同日，中信建投也發布了新修訂的公司章程。有報導指，其中多項內容與中信證券擬新增

內容高度相似。中信建投（０６０６６）升７﹒２１％，報１１﹒６元；中信証券（０６０３０

）升３﹒０５％，報１８﹒２２元。其他券商股有追捧，廣發証券（０１７７６）升１﹒７７％

，報９﹒２１元；中金公司（０３９０８）升２﹒５７％，報１８﹒３４元；中國銀河（０６８

８１）升２﹒８％，報４﹒７８元。

紐約８月期金連升八日，再創紀錄收市新高，收報每盎斯１９４４﹒６美元，升１３﹒６美

元或０﹒７％。金礦股繼續有追捧，招金礦業（０１８１８）升１﹒２５％，報９﹒７５元；山

東黃金（０１７８７）升１﹒５１％，報２３﹒５５元；中國黃金國際（０２０９９）揚４﹒９

％，報７﹒９２元；恆興黃金（０２３０３）升０﹒３％，報３﹒３８元。



＊葉尚志：本地地產股今早反彈，後續仍難看好＊



港股今早低開後回升，舊經濟股造好領升。第一上海證劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊

社》表示，隔晚美股雖然偏軟，但由於與港股聯動性較強的Ａ股造好，港股得以收復開市時的跌

勢而轉升。他形容現時港股已調整月初較為激烈的市場氣氛，調整後有望建立穩定性反覆升勢。

他對大市前景樂觀，料如可重上５０天線（約２４６００點）支持位並穩守，則有機會挑戰２５

０天線（約２５９００點）位置。

今早有舊經濟股造好領升大市，當中包括本地地產股長實（０１１１３）、恆隆地產（００

１０１）與領展（００８２３）等。葉尚志表示，該板塊早前已跌至低位，如太古Ａ（０００１

９）與九置（０１９９７）等已錄較大跌勢，是次升勢只可看作反彈，他依然不看好該板塊。

葉尚志指，他較為看好回Ａ題材股、中資劵商股與科技股三大板塊。以下他推薦部分可現價

入手的相關股份作短炒，回Ａ題材股方面他推薦比亞迪（０１２１１），目標價可望８０元以上

，止蝕價為６８元；中資劵商股方面，推薦中金（０３９０８）與中信證劵（０６０３０），前

者目標價２０元，止蝕價為１６﹒９元；而後者目標價為１９﹒２元以上，止蝕價為１７﹒３元

；科技股則看好騰訊，目標價５６０元以上，止蝕價為５１０元。（ｃａ、ｊｃ）

