【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒７億人幣，買騰訊中芯沽微創長城汽車

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股尾段插水，三大指數收市全線下跌，不過市場憧憬新
冠病毒疫苗有望在年底前面世，港股今日先低後高，企穩５０天線（約２４６６８點）之上，連
升兩日。恆指低開６２點，甫開曾挫１０１點，見２４６７１點全日低，於５０天線上方見支持
，其後跟隨Ａ股拗腰倒升，恆指曾升１３２點，見２４９０５點全日高，中午升２９點。午後在
上午波幅內走，尾市造好，恆指最終收報２４８８３，升１１０點或０﹒４５％。
按額度計算，北水全日淨流入４７﹒７億元人民幣，增加０﹒８％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣
出最多的依次是微創醫療（００８５３）、長城汽車（０２３３３）、微盟集團（０２０１３）
。
主板成交１０４４﹒４８億元減少７﹒１％。其中港股通成交２２３﹒３億元，佔總成交
２１﹒４％。
＊北水繼續掃騰訊，淨流入逾４億＊
擬被印度禁熱門手遊上架的騰訊跌０﹒３７％，報５４１﹒５元；北水淨買入４﹒５億元。
晶片股有買盤，中芯國際升８﹒７５％報２８﹒６元，北水淨買入４﹒１億元。
近日受北水追捧的思摩爾國際跌２﹒６１％報３９﹒１５元，北水淨買入３﹒３億元。
微創醫療升３﹒８９％報４０﹒１元，北水淨賣出０﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ４﹒４８
中芯國際 （００９８１） ４﹒１４
思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒３０
中國建材 （０３３２３） ２﹒２５
美團點評 （０３６９０） ２﹒０９
淨沽出最多港股：
微創醫療 （００８５３） －０﹒６３
長城汽車 （０２３３３） －０﹒３２
微盟集團 （０２０１３） －０﹒３１
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１３
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（ｃａ）
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