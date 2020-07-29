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29/07/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒７億人幣，買騰訊中芯沽微創長城汽車

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股尾段插水，三大指數收市全線下跌，不過市場憧憬新
冠病毒疫苗有望在年底前面世，港股今日先低後高，企穩５０天線（約２４６６８點）之上，連
升兩日。恆指低開６２點，甫開曾挫１０１點，見２４６７１點全日低，於５０天線上方見支持
，其後跟隨Ａ股拗腰倒升，恆指曾升１３２點，見２４９０５點全日高，中午升２９點。午後在
上午波幅內走，尾市造好，恆指最終收報２４８８３，升１１０點或０﹒４５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４７﹒７億元人民幣，增加０﹒８％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣
出最多的依次是微創醫療（００８５３）、長城汽車（０２３３３）、微盟集團（０２０１３）

　　主板成交１０４４﹒４８億元減少７﹒１％。其中港股通成交２２３﹒３億元，佔總成交
２１﹒４％。

＊北水繼續掃騰訊，淨流入逾４億＊

　　擬被印度禁熱門手遊上架的騰訊跌０﹒３７％，報５４１﹒５元；北水淨買入４﹒５億元。
　　晶片股有買盤，中芯國際升８﹒７５％報２８﹒６元，北水淨買入４﹒１億元。
　　近日受北水追捧的思摩爾國際跌２﹒６１％報３９﹒１５元，北水淨買入３﹒３億元。
　　微創醫療升３﹒８９％報４０﹒１元，北水淨賣出０﹒６億元。
　　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒４８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　４﹒１４
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　　３﹒３０
　　中國建材　　　　（０３３２３）　　　　　　２﹒２５
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒０９

　　淨沽出最多港股：
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　－０﹒６３
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒３２
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒３１
　　新東方在綫　　　（０１７９７）　　　　　－０﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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