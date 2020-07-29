【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒７億人幣，買騰訊中芯沽微創長城汽車

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股尾段插水，三大指數收市全線下跌，不過市場憧憬新

冠病毒疫苗有望在年底前面世，港股今日先低後高，企穩５０天線（約２４６６８點）之上，連

升兩日。恆指低開６２點，甫開曾挫１０１點，見２４６７１點全日低，於５０天線上方見支持

，其後跟隨Ａ股拗腰倒升，恆指曾升１３２點，見２４９０５點全日高，中午升２９點。午後在

上午波幅內走，尾市造好，恆指最終收報２４８８３，升１１０點或０﹒４５％。

按額度計算，北水全日淨流入４７﹒７億元人民幣，增加０﹒８％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣

出最多的依次是微創醫療（００８５３）、長城汽車（０２３３３）、微盟集團（０２０１３）

。

主板成交１０４４﹒４８億元減少７﹒１％。其中港股通成交２２３﹒３億元，佔總成交

２１﹒４％。



＊北水繼續掃騰訊，淨流入逾４億＊



擬被印度禁熱門手遊上架的騰訊跌０﹒３７％，報５４１﹒５元；北水淨買入４﹒５億元。

晶片股有買盤，中芯國際升８﹒７５％報２８﹒６元，北水淨買入４﹒１億元。

近日受北水追捧的思摩爾國際跌２﹒６１％報３９﹒１５元，北水淨買入３﹒３億元。

微創醫療升３﹒８９％報４０﹒１元，北水淨賣出０﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒４８

中芯國際 （００９８１） ４﹒１４

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒３０

中國建材 （０３３２３） ２﹒２５

美團點評 （０３６９０） ２﹒０９



淨沽出最多港股：

微創醫療 （００８５３） －０﹒６３

長城汽車 （０２３３３） －０﹒３２

微盟集團 （０２０１３） －０﹒３１

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１３

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（ｃａ）

