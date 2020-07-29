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即市新聞

29/07/2020 15:11

《美元走勢－羅明立》澳元初步支持０﹒７１１０，０﹒７１８可沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒２４　　　１０４﹒９４　　　１０４﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５１　　　１﹒１７１４　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３８　　　１﹒２９１２　　　１﹒２９３２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８６　　　０﹒９１６４　　　０﹒９１６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０５　　　７﹒７４９７　　　７﹒７４９９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國７月諮商會消費者信心指數回落至９２﹒６，低於市場預期的９４﹒４及
６月份的９８﹒１。期內，消費者預期指數亦大幅回落至９１﹒５，前值為１０６，反映當地消
費者對商業環境、就業及個人收入的信心略為下降。另外，美聯儲延長緊急貸款計劃至今年底，
不過市場憂慮疫情持續打擊經濟增長，美股三大指數下跌，道指跌１５０點。
　　美匯指數嘗試於９３﹒５０打底並在連跌７日後出現單日轉向。市場注視美國國會能否於本
周通過第二輪救助經濟方案，加上美聯儲一連兩日舉行議息會議，美匯指數短線有反彈可能。歐
元同樣有單日轉向走勢，即市最近阻力在１﹒１７５０，有機會下試１﹒１６８０。
　　澳洲第二季ＣＰＩ按年跌１﹒９％，按季跌０﹒３％，較預期好；此外財政部預計至本年底
，鐵礦石價格或大幅下跌近５０％，至每噸５５美元，主要原因為基礎需求前景充斥不確定性。
另外，財政部表示，自本年初以來，冶金及動力煤價格已下跌約２５％，主因全球需求疲弱，以
及中國內地限制進口的風險。若兩者價格走弱，預期將對當地出囗及澳元匯價造成一定困擾。澳
元初步支持位於０﹒７１１０，阻力位於０﹒７２１０。可於０﹒７１８０沽出澳元，目標
０﹒７０８０，以０﹒７２２０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７５０　　　１﹒１６３０　　　１﹒１８０５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２９３０　　　１﹒２８００　　　１﹒２９６５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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