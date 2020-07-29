《美元走勢－羅明立》澳元初步支持０﹒７１１０，０﹒７１８可沽

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒２４ １０４﹒９４ １０４﹒９５

歐元╱美元 １﹒１７５１ １﹒１７１４ １﹒１７５０

英鎊╱美元 １﹒２９３８ １﹒２９１２ １﹒２９３２

美元╱瑞郎 ０﹒９１８６ ０﹒９１６４ ０﹒９１６８

美元╱港元 ７﹒７５０５ ７﹒７４９７ ７﹒７４９９

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《美元走勢》美國７月諮商會消費者信心指數回落至９２﹒６，低於市場預期的９４﹒４及

６月份的９８﹒１。期內，消費者預期指數亦大幅回落至９１﹒５，前值為１０６，反映當地消

費者對商業環境、就業及個人收入的信心略為下降。另外，美聯儲延長緊急貸款計劃至今年底，

不過市場憂慮疫情持續打擊經濟增長，美股三大指數下跌，道指跌１５０點。

美匯指數嘗試於９３﹒５０打底並在連跌７日後出現單日轉向。市場注視美國國會能否於本

周通過第二輪救助經濟方案，加上美聯儲一連兩日舉行議息會議，美匯指數短線有反彈可能。歐

元同樣有單日轉向走勢，即市最近阻力在１﹒１７５０，有機會下試１﹒１６８０。

澳洲第二季ＣＰＩ按年跌１﹒９％，按季跌０﹒３％，較預期好；此外財政部預計至本年底

，鐵礦石價格或大幅下跌近５０％，至每噸５５美元，主要原因為基礎需求前景充斥不確定性。

另外，財政部表示，自本年初以來，冶金及動力煤價格已下跌約２５％，主因全球需求疲弱，以

及中國內地限制進口的風險。若兩者價格走弱，預期將對當地出囗及澳元匯價造成一定困擾。澳

元初步支持位於０﹒７１１０，阻力位於０﹒７２１０。可於０﹒７１８０沽出澳元，目標

０﹒７０８０，以０﹒７２２０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７５０ １﹒１６３０ １﹒１８０５

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２９３０ １﹒２８００ １﹒２９６５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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