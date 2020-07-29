【企業盈喜】凱富善（０８５１２）料中期虧轉盈賺逾１０００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》凱富善集團（０８５１２）發盈喜，預期集團截至本年６月

底止六個月將錄得公司擁有人應佔溢利約１０００萬元至１４００萬元，２０１９年同期錄得虧

損約１９０萬元。

該集團之溢利增加，主要由於集團客戶的新訂單令收益增加所致。（ｈｏ）

