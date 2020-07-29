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29/07/2020 12:15

【企業盈喜】凱富善（０８５１２）料中期虧轉盈賺逾１０００萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》凱富善集團（０８５１２）發盈喜，預期集團截至本年６月
底止六個月將錄得公司擁有人應佔溢利約１０００萬元至１４００萬元，２０１９年同期錄得虧
損約１９０萬元。
　　該集團之溢利增加，主要由於集團客戶的新訂單令收益增加所致。（ｈｏ）

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