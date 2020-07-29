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29/07/2020 12:08

【華為風波】華為或就孟晚舟案指控匯控提出誤導性證據

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據《南華早報》引述消息報道，華為正尋求所有證據，以針對
匯控（００００５），指其提出誤導性證據，使華為副董事長孟晚舟被捕。不過，華為是否正式
提出控告，仍屬初步階段，尚未定案。
　　報道又指，華為已聘請５間律師行，以解決有關官司。（ｂｎ）

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