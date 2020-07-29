【華為風波】華為或就孟晚舟案指控匯控提出誤導性證據

《經濟通通訊社２９日專訊》據《南華早報》引述消息報道，華為正尋求所有證據，以針對

匯控（００００５），指其提出誤導性證據，使華為副董事長孟晚舟被捕。不過，華為是否正式

提出控告，仍屬初步階段，尚未定案。

報道又指，華為已聘請５間律師行，以解決有關官司。（ｂｎ）

