【新冠肺炎】一名７６歲女患者離世，累計死亡人數增至２４人

《經濟通通訊社２９日專訊》伊利沙伯醫院公布再多一名確診者死亡，該名死者是７６歲女

子，屬伊利沙伯醫院Ａ６內科病房群組，住在長沙灣麗翠苑，有多種長期病患，上月３０日因心

臟衰竭引致氣促入院，同一病格出現確診個案，患者其後亦確診，病情上周五轉差，病人延至今

早離世。累計死亡人數增至２４人。（ｂｉ）

