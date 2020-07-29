【新冠肺炎】消息指本港新增約１２０宗確診個案，累計勢破三千宗

《經濟通通訊社２９日專訊》消息指，本港今日新增約１２０宗確診個案，累計個案勢破三

千宗。

瑪嘉烈醫院於７月２８日晚上接獲通報，有員工初步確診，消息指該名員工在腫瘤科任職病

房助理，感染源頭未明。另外，伊利沙伯醫院一名７６歲確診新型肺炎女患者今早離世，累計死

亡人數增至２４人。（ｂｉ）

