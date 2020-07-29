《本港樓市》６月中細價住宅買賣佔比降至６８％，觸歷史次低

《經濟通通訊社２９日專訊》利嘉閣地產綜合土地註冊處最新資料指，今年６月份全港共錄

３４８７宗價值８００萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記

（５０９８宗）比例約６８﹒４％，除較５月份約７０﹒７％再減２﹒３個百分點外，亦是１２

個月以來首度跌穿７０％的關口，為史上次低水平。隨著市場上換樓的個案增加，料７月份

８００萬元以上住宅交投佔比有機會破頂，上試３２％的歷史新高。



＊放寬按保樓價上限漸見效＊



利嘉閣地產研究部主管陳海潮解釋，之前兩月疫情稍穩，整體二手買賣登記持續回升，並多

了買家入市中高價物業，令相關比例不斷攀升，直逼歷史高位，中細價物業則相對遜色。他指不

少換樓及中高價住宅買家利用放寬按保樓價上限的購買力出籠，帶動６月８００萬元以上物業交

投佔比連番走高。在７個銀碼組別中，錄得４升３跌，當中以銀碼２０００萬元以上物業的升幅

最顯著，佔比由２﹒６％增加１﹒２個百分點，至３﹒８％。至於銀碼介乎１００１萬至

２０００萬元者亦升０﹒７個百分點至１１﹒４％，反映中高價物業交投轉旺。



＊深水埗區登記按月跌１７％＊



至於銀碼介乎４０１萬至６００萬元的主流登記類別，則錄得最大跌幅，月內佔比３１％，

按月挫２﹒３個百分點。

以十大活躍成交地區作分析，上月全港十個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記量

錄得五跌四升一持平。當中，長沙灣╱深水埗區上月只錄得１１７宗登記，按月跌１７％。

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