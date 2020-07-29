【企業盈警】華眾車載（０６８３０）料中期純利跌約５５％

《經濟通通訊社２９日專訊》華眾車載（０６８３０）公布，預期截至今年６月３０日止六

個月，其純利與截至去年同期相比將錄得減少約５５％。

期內純利減少主要因新冠病毒疫情爆發對整體中國汽車產業之影響，並對集團部分附屬公司

之生產及銷售產生較顯著影響。

集團預期中期業績將於８月底發布。（ｂｎ）

