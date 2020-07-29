【企業盈警】寶峰時尚（０１１２１）料上半年銷售額跌５１﹒７％

《經濟通通訊社２９日專訊》寶峰時尚（０１１２１）公布，截至今年６月３０日止六個月
，期內銷售額為約４８２０萬元人民幣，較去年同期約９９９０萬元人民幣，減少約５１﹒７％
。
集團指出，儘管集團已全面恢復正常生產，但新型冠狀病毒疫情的全球爆發嚴重影響消費者
需求及訂貨量，導致上半年的銷售有所下降，尤其是原設備製造商業務。預期集團於報告期間的
毛利率降至約１２﹒５％，去年同期為約１９％。
集團預期中期業績將於８月３１日或之前刊發。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事29/07/2020
《神州經脈》內地新增確診破百 外資助力A場振奮 成交重返萬億
|財經熱話29/07/2020
任志剛：美國或於未來數月公布制裁名單 料對港金融體系無影響
|財經熱話29/07/2020
【醫藥抽水潮】一個月6隻生科醫藥股配股 哪些股份最要提防？
|中國故事29/07/2020
【酒王放榜】茅台第二季業績增長放緩 機構仍唱好目標價破2100元
|FOCUS29/07/2020
【FOCUS】疫情復燃累消費復甦 國人錢包仍比「金手指」
|開市Good Morning29/07/2020
《開市Good Morning》曾永堅：匯控難拾升勢趁反彈減磅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰