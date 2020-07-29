【企業盈警】寶峰時尚（０１１２１）料上半年銷售額跌５１﹒７％



《經濟通通訊社２９日專訊》寶峰時尚（０１１２１）公布，截至今年６月３０日止六個月

，期內銷售額為約４８２０萬元人民幣，較去年同期約９９９０萬元人民幣，減少約５１﹒７％

。

集團指出，儘管集團已全面恢復正常生產，但新型冠狀病毒疫情的全球爆發嚴重影響消費者

需求及訂貨量，導致上半年的銷售有所下降，尤其是原設備製造商業務。預期集團於報告期間的

毛利率降至約１２﹒５％，去年同期為約１９％。

集團預期中期業績將於８月３１日或之前刊發。（ｂｎ）

