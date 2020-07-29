【夜期時段】即月期指最新報２４８６４點，跌１５點，低水１９點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８２９點，跌５０點，低水

５４點，最新報２４８６４點，跌１５點，低水１９點，合約成交２６３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１７５點，跌１３點，低水９點，最新報１０１８４點

，跌４點，平水，合約成交４３４張。

