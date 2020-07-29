【企業盈警】恒投證券料中期純利１﹒３４億人幣，按年跌７７％

《經濟通通訊社２９日專訊》恆投證券（０１４７６）公布，預期集團截至２０２０年６月

３０日止六個月錄得股東應佔溢利約為１﹒３３５億元人民幣，而去年同期５﹒９億元人民幣，

按年下跌７７﹒４％。

期內盈利減少主要由於今年上半年國內外新冠肺炎疫情的發生對中國實體經濟及市場預期構

成了一定衝擊，資本市場不確定因素增多，集團營業收入按年下降。

集團預計中期業績將於今年８月末之前刊發。（ｂｎ）

