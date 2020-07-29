【企業盈警】爪哇控股料中期溢利淨額跌約４０％

《經濟通通訊社２９日專訊》爪哇控股（００２５１）公布，集團預期截至今年６月３０日

止六個月錄得之溢利淨額較截至去年同期之溢利淨額下跌約４０％。

集團指，主要反映了新冠病毒疫情大流行造成不利市場環境，對集團的酒店業務及金融投資

表現的影響。（ｂｎ）

