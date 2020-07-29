【企業盈警】稻香（５７３）料中期盈轉虧，蝕１億至１﹒１億元

《經濟通通訊社２９日專訊》稻香控股（００５７３）繼早前發盈警後，今日再公布補充資

料，預計截至今年６月３０日止六個月將錄得的母公司擁有人應佔虧損約１億至１﹒１億元，去

年同期則則錄得母公司擁有人應佔溢利７２００萬元。

公司解釋，主要歸因於集團的收益較去年同期減少介乎４０％至４５％；及集團於期內表現

不佳的餐廳的物業、廠房及設備及使用權資產的減值虧損。（ｂｎ）

